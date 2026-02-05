La Chine dévoile Moya, le premier « robot biomimétique doté d'une IA » au monde, la vidéo créé le malaise

La société chinoise de robotique DroidUp vient de dévoiler au grand public son premier prototype de robot biométrique, doté d’une intelligence artificielle.

Le futur, c’est maintenant ! En Chine, la société de robotique DroidUp a conçu un robot nommé Moya. Ce dernier est décrit comme le premier robot intelligent entièrement biométrique au monde.

Il s’agit d’un robot humanoïde capable de marcher, de maintenir un contact visuel et d'afficher des expressions faciales subtiles. Lors de sa présentation à la presse, il a attiré l'attention sur les réseaux sociaux chinois après la diffusion de vidéos présentant ses capacités.

Moya s'articule autour du concept d'intelligence artificielle incarnée, c'est-à-dire des systèmes capables de percevoir, de raisonner et d'agir dans le monde physique plutôt que de fonctionner uniquement dans des environnements numériques.

Crédit photo : DroidUp

Dans la vidéo partagée par le South China Morning Post (SCMP), on voit l'humanoïde sourire, hocher la tête, établir un contact visuel et marcher d'une démarche qui ressemble beaucoup à celle d'un être humain. La société affirme que Moya est capable de reproduire les micro-expressions humaines, une caractéristique qui le place parmi les robots les plus réalistes actuellement en cours de développement.

Mesurant 1,65 mètre et pesant environ 32 kilogrammes, Moya a été conçu avec des proportions proches de celles d'un adulte. DroidUp précise également que le robot maintient une température corporelle comprise entre 32 et 36 degrés Celsius, un détail destiné à renforcer son aspect réaliste lors des interactions.

La société indique que la posture de marche de Moya a une précision de 92 %, soulignant ainsi l'importance accordée à une locomotion stable et naturelle.

Crédit photo : DroidUp

À la frontière de la “vallée dérangeante”

L'apparence et le comportement de Moya ont suscité des réactions mitigées en ligne, en particulier parmi les utilisateurs des réseaux sociaux chinois. Selon Llewellyn Cheung du SCMP, certains spectateurs se sont dits fascinés par son réalisme, tandis que d'autres ont qualifié les mouvements du robot de dérangeants, reflétant une tension familière associée à la « vallée dérangeante »

La “vallée dérangeante” (ou “vallée de l’étrange”) est ce malaise que ressentent les gens lorsque des êtres artificiels semblent presque humains, mais pas tout à fait. C’est une expression née de la théorie du roboticien japonais Masahiro Mori, publiée pour la première fois en 1970, selon laquelle plus un robot androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent dérangeantes. Entre la peur suscité par ce réalisme et son acceptation se trouve donc la fameuse vallée.

Crédit photo : DroidUp

Le lancement de ce robot intervient à un moment où le développement des humanoïdes prend plusieurs directions à l'échelle mondiale. Certaines entreprises conçoivent délibérément des robots à l'apparence caricaturale ou stylisée afin d'éviter toute comparaison avec les humains, tandis que d'autres mettent l'accent sur des formes clairement mécaniques adaptées au travail industriel.

Un groupe plus restreint, dont fait partie DroidUp, continue de privilégier des designs très réalistes qui visent à franchir le « vallée dérangeante » plutôt qu'à l'éviter.

DroidUp ne présente pas Moya uniquement comme un robot domestique. Selon SCMP, l'entreprise envisage d'utiliser cet humanoïde dans les domaines de la santé, de l'éducation et d'autres environnements commerciaux où l'interaction entre l'homme et le robot joue un rôle central.

Plutôt que de se concentrer sur des tâches industrielles ou des démonstrations athlétiques à grande vitesse, l'entreprise semble cibler des environnements qui nécessitent une interaction prolongée et un sentiment d'accessibilité. Moya devrait arriver sur le marché d'ici la fin 2026, avec un prix de départ d'environ 1,2 million de yuans (soit environ 147 000 euros), selon les chiffres cités dans la vidéo du SCMP. Le prix final et les détails de disponibilité n'ont pas encore été officiellement annoncés.