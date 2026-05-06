Essonne : un bus tombe dans la Seine avec ses passagers, la conductrice donne son explication surprenante

Ce jeudi 30 avril, un bus est tombé dans la Seine. La jeune femme qui le conduisait et qui passait une formation a avoué avoir “confondu les pédales”.

Un accident spectaculaire s’est produit ce jeudi 30 avril à Juvisy-sur-Orge, dans l’Essonne. Une jeune femme âgée de 25 ans était en formation et conduisait un bus Île-de-France Mobilités, accompagnée d’un superviseur et de deux passagères.

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pendant sa formation puisque le bus a atterri… dans la Seine. En effet, peu de temps après avoir quitté la gare routière de la ville, la jeune femme aurait été gênée par une autre voiture et, en voulant l’esquiver, aurait fait tomber le bus dans l’eau.

Crédit photo : France Télévisions

Bien que les accidents de ce genre soient extrêmement rares, il arrive que des véhicules terminent leur course dans des endroits improbables. C’est notamment ce qu’il s’est passé en février dernier lorsqu’une voiture a traversé un rond-point avant de s’encastrer dans une maison.

“J’ai confondu les pédales”

La suite après cette vidéo

La conductrice a percuté une voiture stationnée sur un quai et le bus est tombé, entraînant une voiture dans sa chute. Par chance, à l’inverse de ce conducteur qui est mort dans sa voiture après être tombé dans l’eau, les vitres du bus se sont brisées sous le choc et les personnes ont pu remonter à la surface. Une péniche qui se trouvait à proximité a envoyé des bouées le temps que les secours arrivent.

Crédit photo : TF1

Mais que s’est-il réellement passé pour qu’une telle situation se produise ? Selon des propos rapportés par Le Parisien ce dimanche 3 mai, la conductrice aurait paniqué sur la route et aurait “confondu les pédales”. Pour contourner la voiture qui la gênait, elle aurait “appuyé très fort” sur une pédale, pensant appuyer sur le frein alors qu’il s’agissait de l’accélérateur.

Une enquête ouverte

Une fois dans l’eau, la conductrice ne savait pas nager et se serait aggripée au corps de son examinateur, les entraînant dans le fond de la Seine. Par chance, deux entraîneurs d’un club d’aviron sont venus à leur secours pour les sauver.

Bien que la jeune femme ait été remise en liberté après avoir été en garde à vue, elle est visée dans une enquête ouverte pour blessures involontaires par conducteur d’un véhicule. Elle pourrait être condamnée à une peine allant jusqu’à 3 ans de prison, 45 000 euros d’amende et une suspension du permis de conduire, selon la gravité des blessures des personnes qui se trouvaient dans le bus.