Un sans-abri se jette dans la Garonne pour sauver une jeune fille de 18 ans de la noyade

À Bordeaux, un sans-abri de 20 ans n’a pas hésité à se jeter dans le fleuve de la Garonne pour sauver la vie d’une jeune femme de 18 ans, qui a voulu mettre fin à ses jours en se jetant dans l’eau.

Ce mercredi 22 avril, une jeune femme âgée de 18 ans s’est jetée dans la Garonne, en sautant d’un pont de pierre à Bordeaux, dans le but de mettre fin à ses jours.

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Cependant, elle a été sauvée de la noyade par un sans-abri qui a assisté à la scène. Ce jeune homme de 20 ans, de nationalité gambienne, est sans domicile fixe et en situation irrégulière, d’après des informations rapportées par Le Figaro.

Il saute dans le fleuve

En voyant la jeune femme chuter dans l’eau, le sans-abri n’a pas hésité une seule seconde pour lui porter seconde. Il a immédiatement sauté dans le fleuve à son tour afin de la secourir. Son geste héroïque rappelle celui de cet autre sans-papiers de 18 ans qui a risqué sa vie pour sauver une femme de la noyade à Paris.

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Grâce à son intervention rapide et son sang-froid, le SDF a pu ramener la jeune fille sur la terre ferme. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place, prévenus par une passante qui a assisté à la scène.

Le sans-abri récompensé ?

Pour son courage exemplaire, le sans-abri pourra peut-être être récompensé, comme cet homme qui a sauvé six personnes d’un incendie à Paris et qui a été naturalisé français.

Les victimes, toutes deux en urgence relative, ont été conduites à l’hôpital. Pour le moment, elles n’ont pas livré leur témoignage, se remettant du choc de cet événement.