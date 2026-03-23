Un enfant de 3 ans tombe dans le canal, deux femmes sautent à l'eau pour le sauver

Dans le Doubs, un enfant de 3 ans a fait une chute de vélo et est tombé dans un canal. Par chance, il a été sauvé par deux femmes, dont sa mère, qui ont sauté à l’eau pour le sauver.

Un drame a été évité de justesse le 18 mars dernier. À l’Isle-sur-le-Doubs, un enfant âgé de 3 ans se promenait à vélo en compagnie de sa mère quand il est tombé et a chuté dans le canal, aux alentours de 17h30.

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Pour le secourir, sa mère a immédiatement sauté dans l’eau. C’est également le cas d’une passante âgée d’une quarantaine d’années qui a assisté à la scène et qui a plongé dans le canal pour aider l’enfant. Un geste héroïque qui rappelle celui de ces deux jeunes qui ont plongé dans un canal pour sauver un homme de la noyade, à Bruxelles.

Une eau à 7 degrés

Une fois dans l’eau, les deux femmes ont tenté de ramener l’enfant sur la terre ferme, en vain. En effet, elles ont été bloquées dans l’eau à cause de sa température glaciale, qui avoisinait les 7 degrés. Comme l’explique le site de l’Assurance maladie, plonger dans l’eau très froide peut provoquer une perte de contrôle musculaire en seulement quelques minutes. Dans ce cas, les baigneurs perdent leur force, ne peuvent plus nager correctement ni se hisser à une échelle.

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Ce phénomène se produit même pour les bons nageurs et les deux femmes n’ont pas eu d’autres choix que de rester près de l’échelle, ne parvenant pas à se hisser, tout en maintenant l’enfant hors de l’eau.

“Les victimes se sont maintenues à un barreau de l’échelle du canal. Incapables de remonter l’échelle en raison de la température de l’eau, elles ont été aidées par les secours”, ont indiqué les pompiers à France 3.

L’enfant en hypothermie

Les sapeurs-pompiers de deux communes, le SMUR et un hélicoptère sont intervenus sur place. La gendarmerie nationale et le maire du village étaient également présents. Une fois les secours sur place, aucune des trois victimes n’a été transportée à l’hôpital.

Malheureusement, toutes les chutes dans un canal ne se terminent pas aussi bien. En janvier dernier, une femme a sauté dans un canal gelé pour sauver son chien, mais son fils de 2 ans l’a suivi et a fini dans un état grave. Dans le cas de l’Isle-sur-le-Doubs, l’enfant de 3 ans était en état d’hypothermie mais a immédiatement été réchauffé par les secours sur place. Plus de peur que de mal.