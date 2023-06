Alors qu'elle danse face à la caméra, un chien... bondit sur elle et la pousse dans la piscine

Les chiens peuvent être de sacrés farceurs. C’est ce que montre une vidéo qui amuse beaucoup les internautes.

Crédit : Hannah Stocking / TikTok

Depuis quelques jours, la vidéo d’un chien poussant une jeune femme dans un piscine fait le tour des réseaux sociaux.

Sur les images, on aperçoit deux femmes, dont Hannah Stocking une créatrice de contenus suivie par plus de 28 millions d'abonnés sur TikTok et autrice de la vidéo, filmées au bord d’une piscine, probablement située sur un rooftop, lors d’une fête. Les deux amies se dandinent devant l’objectif jusqu’à ce qu’un chien bondisse sur Hannah.

Comme on peut le voir dans la vidéo partagée plus haut, le chien n’hésite pas une seconde à pousser la jeune femme en robe jaune avant qu’elle ne tombe dans la piscine. Le chien, quant à lui, est parvenu à rester au sec, coupant court à la danse des deux filles, avant de plonger à son tour la rejoindre dans l’eau.

Les internautes séduits par la vidéo… et le comportement du chien

Cette vidéo hilarante a beaucoup fait rire les internautes, qui ont été 1,9 million à la visionner, mais peut-être un peu moins les deux amies. Lorsque la jeune femme est à l’eau, on peut voir la surprise sur le visage de son amie restée au bord de la piscine.

Le geste du chien a d’ailleurs été salué par les internautes qui n’ont pas manqué de blaguer à leur tour sur la situation :

« Ce chien a eu la bonne idée », admet un internaute.

« Je ne sais pas ce qui était le plus drôle, le choix de la robe ou le chien qui la poussait ? », se demande un autre.

« Morte de rire, ces robes étaient hideuses… bon garçon », lance une utilisatrice.

« Tu as été humilié par le meilleur ami de l’Homme », assène un jeune homme.

D’autres internautes ont commenté :

« Plus tu regardes la vidéo, plus ça devient drôle »

« Super timing le chien ! ».

« Bon travail ! », félicite une internaute

« Meilleure vidéo de la journée ».