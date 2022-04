Vidéo : un plongeur offre un nouvel abri a une petite pieuvre qui vivait jusque-là dans un gobelet en plastique

Lorsque Pall Sigurdsson et ses amis ont entrepris une expédition de plongée en Indonésie, ils étaient loin de se douter qu'ils allaient jouer les agents immobiliers pour une petite créature marine qui avait désespérément besoin d'un nouveau foyer.

Crédit : Pall Sigurdsson

À voir aussi

Alors qu'il explorait les fonds marins, Pall est tombé sur une minuscule pieuvre noix de coco qui s'était réfugiée dans un gobelet en plastique transparent. Voir des déchets joncher le paysage sous-marin était déjà triste en soi, mais Pall a réalisé que ce déchet mettait directement des vies en danger. Non seulement il ne permettait pas de dissimuler correctement la pieuvre, mais tout prédateur à la recherche d'un repas facile aurait probablement fini par ingérer le gobelet.

Pour régler ce problème, le petit groupe s’est donc mis au travail. Ils ont passé le reste de leur plongée à fouiller les fonds marins pour trouver une maison plus appropriée, en offrant délicatement à la pieuvre différents coquillages jusqu'à ce qu'elle en trouve un à son goût. Le temps était compté pendant cette petite mission de recherche insolite car la réserve d'air du groupe s'amenuisait rapidement, mais heureusement, la petite pieuvre a fini par faire son choix.

Voici la vidéo de cette rencontre :

« Les pieuvres noix de coco sont connues pour être très pointilleux sur les coquilles qu'ils choisissent. Nous avons donc dû essayer avec de nombreuses coquilles différentes avant qu'elle n'en trouve une qui lui convienne » a expliqué Pall sur ses réseaux sociaux. L’individu qui a eu la chance de croiser ces plongeurs bienveillants est désormais en sécurité, mais malheureusement, il n'est pas le seul à être confronté au problème de la pollution dans son habitat.

« Nous avons tendance à nous concentrer sur la pollution plastique en raison de la partie qui flotte et qu'il est facile de voir, et de comprendre à quel point elle est mauvaise. Je passe beaucoup de temps à plonger dans les fonds marins à travers le monde, et la quantité de déchets sur le fond est également alarmante » a déclaré Pall lors d’un entretien accordé à nos confrères du média spécialisé sur les animaux The Dodo.

Crédit : Pall Sigurdsson

En effet, chaque année, environ 8 à 18 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans, mettant en péril la vie d'innombrables espèces. Cette pollution massive peut trop facilement sembler abstraite pour beaucoup d’entre nous, mais avec un peu de chance, l'histoire de cette pieuvre indonésienne fera vraiment comprendre ce problème qui nous concerne tous.