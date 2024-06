VIDÉO : un requin attaque des baigneurs aux Canaries, des images impressionnantes

Le week-end du 15 et 16 juin, un grand requin a fait irruption sur une plage aux Canaries, effrayant les baigneurs. La scène impressionnante a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux.

Aller à la mer est une bonne idée pour se détendre, profiter du sable fin, écouter le bruit des vagues et se rafraîchir en se baignant dans l’eau salée. Cependant, notre baignade peut être perturbée par des visiteurs indésirables comme les méduses, mais aussi les requins.

C’est ce qui s’est récemment produit ce samedi 15 juin, aux Canaries, lorsque des touristes ont été attaqués par un requin à Telde. Ce requin de très grande taille s’est approché du rivage et a foncé sur les baigneurs.

“Je me baignais lorsque le sauveteur nous a avertis et nous sommes sortis de l’eau. C'est à ce moment-là que nous avons vu que c'était un requin”, a confié une jeune fille à Televisión Canaria.

Cierran playa de Gran Canaria en España tras presencia de un tiburón cerca de la costa. pic.twitter.com/xp2waY4V4r — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 16, 2024

“Nous nous sommes retournés, nous avons vu une énorme nageoire d’environ 20 centimètres de long et nous sommes sortis”, a ajouté un enfant.

Un requin attaque des baigneurs

Cette scène surréaliste a été filmée par les personnes présentes sur la plage. Sur les images, on peut voir le requin rôder près du sable avant de foncer sur les baigneurs à toute vitesse.

Les baigneurs ont immédiatement été évacués et les plages ont été fermées en urgence. Le drapeau rouge a été levé et les sauveteurs ont ensuite inspecté toute la zone. Un protocole de prévention a été mis en place : des drones et des jet skis ont été déployés pour surveiller la zone. Malgré tout cela, le requin n’a plus donné de signe de vie. Dimanche matin, les plages ont été ouvertes à nouveau.

Nuevo avistamiento tiburón martillo pic.twitter.com/ZMmpj8YVDf — Policía Local Telde (@PoliciaTelde) June 16, 2024

Cependant, aux alentours de 15h, un autre requin a été aperçu à proximité. Les sauveteurs ne savent pas s’il s’agit du même requin que la veille ou non. Selon Vincent Benitez Cabrera, spécialiste en sciences marines interrogé par La Provincia, il est de plus en plus fréquent de voir des requins sur les plages en été car ces animaux se rapprochent des côtes pour trouver à manger. Si vous êtes confronté à une situation similaire, rejoignez rapidement le rivage et essayez de ne pas paniquer : les requins cherchent seulement de la nourriture et ne s’attaquent que très rarement aux humains.