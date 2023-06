Voici les villes dans lesquelles vous risquez le plus de vous faire voler votre animal de compagnie

Les vols d’animaux domestiques, chiens ou chats, seraient plus fréquents dans certaines régions de France. C’est ce que révèle l’association chargée de l’identification des animaux domestiques, l’I-CAD. Cette dernière dresse le classement des villes où le risque de vols est le plus élevé.

Crédit photo : TatyanaGI/ iStock

D’après les dernières données de l’I-CAD, le fichier national d’identification des carnivores domestiques, les vols d’animaux domestiques ont augmenté.

Comme le rapporte Le Figaro dans son édition du dimanche 4 juin, les vols de chiens et de chats ont augmenté de 21% l’année dernière par rapport à 2021.

L’I-CAD, qui est rattaché au ministère de l’Agriculture, indique que 459 chiens et 157 chats ont été volés à leurs maîtres en 2022. Des chiffres inquiétants qui sont concentrés dans certains endroits de France, où les vols semblent plus fréquents.

Le fichier national d’identification dévoile le classement des villes

Crédit photo : ipogressman/ iStock

L’I-CAD a établi son classement des villes les plus à risques pour se faire voler son animal domestique en se basant sur le nombre de vols recensé par la police et la gendarmerie. Il est important de noter que ce recensement est fait après le dépôt de plainte par les maîtres, rappelle le quotidien français. En l’absence de dépôt de plainte, les chiffres pourraient être bien plus élevés.

En 2022, la ville qui a connu le plus de vols de chiens est Lormont, en Gironde avec 17 vols. Arrive en seconde place, le seizième arrondissement de Paris avec 16 vols recensés. La ville de Béligneux, dans l’Ain, complète ce triste podium avec 6 vols.

Au niveau départemental, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine arrivent en tête, tout comme la Gironde, les Alpes-Maritimes, l’Ain, l’Yonne, et la Haute-Vienne.

Chez les chats, même si le nombre de vols est moins élevé que chez leurs amis canidés, il semble tout de même plus conséquent à Ivry-sur-Seine (dans le Val-de-Marne) avec 7 vols. La ville de Maisse (dans l’Essonne) et ses alentours arrivent en deuxième position, tandis que Toulouse, Vouvray (en Indre-et-Loire) et Clermont-Ferrand ont enregistré 3 vols de chats en 2022.

Du côté des départements, l’I-CAD indique que la Vendée, le Jura, la Haute-Saône, le Val-de-Marne et la Sarthe sont les lieux où un propriétaire de chat aura le plus de risques de se faire voler son animal. D’autres départements comme la Haute-Marne, l’Ariège et l’Indre-et-Loire sont également concernés.