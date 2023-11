En raison de leur popularité ou de leur utilité par le passé, certaines races de chiens sont plus rares que d’autres. Voici les races les plus rares au monde.

Depuis que le chien a été domestiqué par l’homme, il s’est reproduit et adapté à son environnement. En constante évolution, le chien a fini par se diversifier et plusieurs races sont nées. Autrefois, les chiens étaient utilisés pour diverses missions : les chiens de berger surveillaient le bétail tandis que d’autres servaient de compagnie à l’aristocratie.

Cependant, au fil du temps, certaines races de chiens ont été remplacées par d’autres et sont devenues de plus en plus rares. Voici les races de chiens les plus rares au monde.

Le Bergamasque

Crédit photo : iStock

Autrefois, le Bergamasque était utilisé pour protéger et surveiller les troupeaux de moutons. Ce chien de berger a une fourrure très épaisse et un poil hirsute qui lui permet de protéger les troupeaux même pendant les nuits froides. Le Bergamasque est robuste, intelligent et affectueux, ce qui fait de lieu un chien parfait pour la vie de famille. Malheureusement, une seule portée de Bergamasque a été recensée en 2019, ce qui prouve à quel point cette race est menacée d’extinction.

Le Spitz

Crédit photo : iStock

Le Spitz moyen et le Grand Spitz sont deux races aujourd’hui très rares. Le Spitz moyen a un pelage qui peut se décliner en de nombreuses couleurs différentes. Patient et joueur, ce chien fait partie des plus anciennes races allemandes et est aujourd’hui menacé d’extinction. Comme son nom l’indique, le Grand Spitz se distingue par sa taille. Aujourd’hui, le nombre de naissances de Grand Spitz est si faible que l’on envisage de croiser des espèces pour maintenir cette race.

Le chien à loutre

Crédit photo : Assuropoil

Les origines du chien à loutre remontent au 11ème siècle. À cette époque, ce grand chien aux poils frisés était utilisé pour la chasse aux loutres. Cette race agile et rare a ensuite peu à peu disparue depuis que la chasse à la loutre a été interdite. Aujourd’hui, il ne resterait plus de 350 chiens à loutres dans le monde.

L’Azawakh

Crédit photo : iStock

L’Azawakh est l’une des races de chiens les plus rares au monde. L’Azawakh fait partie de la famille des lévriers. Comme ses congénères, il s’agit d’un excellent chien de chasse très rapide, qui peut courir jusqu’à 70 km/h. En plus de cette capacité impressionnante, l’Azawakh est un animal doux et patient.