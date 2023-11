Votre chien sait toujours quand vous allez rentrer à la maison et voici comment, selon une étude

Les propriétaires de chiens ne sont pas étrangers à cette habitude propre aux canidés. Si vous vous êtes toujours posé la question, sachez que les scientifiques viennent peut-être enfin d’apporter une explication plausible.

Comment les chiens parviennent-ils à savoir quand leur maître rentre à la maison au moins un quart d’heure avant son arrivée ? Les chiens auraient-ils un pouvoir qui nous est inconnu ?

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un chien, vous avez déjà sans doute remarqué que votre animal se précipite devant la porte d’entrée bien avant l’arrivée de la personne qu’il attend.

Les scientifiques ont longtemps étudié la question. Ils viennent peut-être de découvrir la réponse. Selon eux, les chiens seraient en mesure de « sentir le temps » qui passe. C’est ce qui leur permettrait de savoir à quel moment leur maître est sur le point de rentrer.

L’odeur corporelle des propriétaires guide les chiens dans le temps

Cette théorie a été évoquée lors d’une conférence intitulée For The Love of Dogs (Pour l’amour des chiens) et qui s’est déroulée à la bibliothèque publique de Toronto, au Canada, rapporte The Daily Mail.

Crédit photo : Laughing_Dog_Photography/ iStock

Lors de cette conférence, des experts canins ont livré leurs explications sur le sujet. Comme ils le précisent, les chiens sont capables de “mesurer” à quelle vitesse l’odeur de leur maître s’estompe dans la journée. Ainsi, entre le moment où un propriétaire de chien quitte sa maison et en revient, l’odeur qu’il laisse n’est plus la même.

« Il se peut qu'au cours de la journée, notre odeur dans nos maisons, si nous sommes absents, diminue, explique le professeur Alexandra Horowitz, experte en cognition canine au Barnard College, aux États-Unis. Les odeurs deviennent moins fortes, donc si vous avez préparé du café le matin, vous pouvez sentir le café, puis après un petit moment, cette odeur de café se dissipe. Il se pourrait donc que les chiens sachent quand vous rentrez à la maison parce que votre odeur a atteint la faiblesse qu'elle atteint habituellement lorsque vous arrivez ».

L’odeur des propriétaires fonctionne ainsi comme un indicateur de temps et diminue au bout d’un certain nombre d’heures. C’est au moment où le niveau est le plus bas que les chiens se présentent à la porte et sentent l’arrivée de leurs maîtres.