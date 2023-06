Des scientifiques l'affirment : certaines personnes peuvent sentir la pluie arriver en avance

Considérez cela comme un super-pouvoir, ou plutôt comme une capacité plutôt étonnante : certains seraient capables de prédire la pluie instinctivement. Une étude scientifique en est effectivement venue à cette conclusion.

Beaucoup n'aiment pas la pluie, mais désolé de vous le (re)dire : elle est plus que nécessaire et parfois, même un petit coup d'eau en plein de mois de juin ensoleillé fait du bien. On connaît d'ailleurs tous cette sensation unique, qui nous arrive directement au nez : l'odeur de la pluie est unique et incomparable, et nous l'avons tous sentie.

Une capacité olfactive surprenante

En revanche, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que certaines personnes sont capables de sentir l'odeur de la pluie avant même que cette dernière ne se produise. Et oui, ce n'est pas une erreur ou une simple prédiction de leur part, puisque la pluie tombe bel et bien après que ce parfum atypique ne se soit manifesté dans leurs narines.

Crédit photo : iStock

D'ailleurs, ce parfum porte un nom bien précis : le pétrichor. Il résulte d'un liquide huileux sécrété par certaines plantes, ensuite absorbé par les sols et roches argileux pendant les périodes sèches. C'est ensuite grâce à une bactérie du sol, la géosmine, que nous vient l'odeur de la pluie, que l'on sent pendant et après l'averse.

Une histoire d'ozone (pas le groupe de musique)

Mais comme nous le disions, certains peuvent le sentir la pluie… en avance. Et ici, il n'est pas question de géosmine, mais d'ozone : son parfum est plus doux que celui du pétrichor et peuvent annoncer… une tempête.

Crédit photo : iStock

En effet, les ventes d'une tempête approchant poussent, au niveau du sol, les poches d'ozone gazeux qui nous arrivent alors directement au nez. En tout cas, l'étude nous vient du magazine IFLScience qui semble sûre de son coup.

On imagine que la capacité à prédire la pluie n'arrive que pour ceux ayant un bon sens olfactif, aussi capable de différencier les odeurs subtiles (et rares, qui plus est). Si vous vous sentez concernés, félicitions : vous êtes à deux doigts d'être acceptés chez les X-Men.