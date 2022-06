Si vous êtes amis, c'est parce que vous avez la même odeur, selon la science

D’après une étude israélienne, les amis partageraient des odeurs corporelles similaires. Ainsi, ce trait spécifique propre à chaque humain serait un facteur vers lequel on tendrait plus pour se créer des amis.

Cette conclusion qui peut sembler farfelue a été observée lors d’une étude menée par le professeur Inbal Ravreby à l’Institut de Sciences Weizmann, en Israël et publiée dans la revue Science Advances. D’après les résultats obtenus, les chercheurs en auraient conclu que des odeurs corporelles similaires entre individus seraient un facteur de comptabilité amicale.

« Les mammifères terrestres non-humains se reniflent constamment et, en fonction, décident de qui sont leurs amis ou ennemis », écrivent les chercheurs dans leur étude publiée le vendredi 24 juin. Vous pouvez donc en conclure que vous et vos amis partagez sans doute la même odeur corporelle et c’est ce qui vous aura rapprochés.

« Parce que les humains recherchent des amis qui leur ressemblent, nous avons émis l'hypothèse que les humains peuvent se sentir et sentir les autres pour estimer inconsciemment la similitude des odeurs corporelles, ce qui, à son tour, peut favoriser l'amitié ».

L’odeur corporelle pour se faire des amis

Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont collecté l’odeur corporelle de plusieurs amis du même sexe âgés entre 22 et 39 ans. D’un côté les hommes et de l’autre, les femmes. Ce sont donc 20 binômes d’amis qui ont été établis par les chercheurs. Comme ces derniers le racontent dans leur étude, un nez électronique fut chargé d’analyser l’odeur corporelle de chaque personne à partir d’un T-shirt collecté.

Les analyses ont ainsi montré que les odeurs corporelles des amis établis précédemment étaient en effet bien plus proches que celles de binômes qui n’étaient pas amis. Puis, pour vérifier leurs analyses, les chercheurs ont fait appel à de vrais nez. Leur but, sentir l’odeur de trois personnes, parmi lesquelles deux sont amies, et former des paires correspondantes à partir de leur odeur corporelle respective.

Une mission réussie par les nez professionnels que les chercheurs ont expliqué par le fait que les amis partagent beaucoup de leur temps et que, par ricochet, les lieux qu’ils fréquentent influencent leur odeur corporelle.

Enfin, les scientifiques ont tenté de former des paires d’amis en se basant sur les odeurs de 17 personnes qui ne se connaissaient pas. Les chercheurs ont ainsi pu estimer l’amitié probable de 77% d’entre eux.

Sinon, il reste toujours la bonne vieille méthode des rencontres et des centres d‘intérêt.