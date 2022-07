Ces 11 artistes transforment les rues de nos villes grâce à leurs oeuvres urbaines à couper le souffle

Pour beaucoup d’entre nous, les grandes villes sont souvent vues comme de vulgaires amas de béton tristes et gris. Heureusement, certains créatifs ont de la suite dans les idées pour changer cela.

Crédit : yadafa / reddit - kzallaoa / reddit

En effet, certains s'accordent à dire que l'art de la rue, et même la nature envahissante, peuvent faire partie de l'aménagement urbain afin d’émerveiller les passants. Ces éléments font de nos villes non seulement des lieux où nous travaillons et vivons, mais aussi des lieux de loisirs dans lesquels nos sens et notre curiosité sont stimulés.

Transformer les villes

Ainsi, qu'il s'agisse d'une attraction touristique, d’un monument à l’architecture particulière, de la création d’une seule personne extravagante ou d'une personne qui peint un mur la nuit, c’est la preuve que les villes aussi peuvent être fun.

Voici quelques exemples majestueux :

1. Turquie

Crédit : mstfatyfn

2. Polignano a Mare, Italie

Crédit : GMBH

3.

Crédit : Anslayerjj / reddit

4.

Crédit : ThanHowWhy / reddit

5. Tokyo, Japon

Crédit : Tokyodrew / reddit

6. Paris, France

Crédit : tanmaypendse63 / reddit

7. Philadelphie, États-Unis

Crédit : yadafa / reddit

8. Moscou, Russie

Crédit : shmeleva_evgenija

9.

Crédit : kzallaoa / reddit

10.

Crédit : arn04gb / reddit

11.

Crédit : TheJerry / 500px