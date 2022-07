Vivid Sydney : plongez au coeur du festival qui illumine la célèbre ville australienne

Vous aimez les illuminations ? Alors le festival que vous allez découvrir à travers les sublimes photos ci-dessous va vous émerveiller !

Crédit : Vivid Sydney

Après une interruption de deux ans, Vivid Sydney est revenu cette année avec un spectaculaire déploiement de lumière et de couleurs. Le festival annuel, qui dure un mois, présente un ensemble d'installations, de sculptures et de projections dans la célèbre ville australienne. Cette manifestation en plein air accueille chaque année des centaines de milliers de curieux venants des quatre coins du pays, et même du monde.

Les artistes locaux mis en avant

L'édition 2022 comprenait Lighting the Sails, une série d'œuvres vibrantes réalisées par des artistes aborigènes reconnus tels que Martu, qui ont illuminé l'Opéra de Sydney avec des motifs kaléidoscopiques, ainsi qu'une animation en blocs de couleurs sur le monument Customs House signée Ken Donne. En 2023, Vivid Sydney se déroulera en Australie du 26 mai au 17 juin, et vous pouvez d’ores et déjà vous abonner au compte Instagram de l’événement pour ne rien rater de la programmation.

