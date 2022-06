20 clichés saisissants récompensés au concours All About Photo

On vous dévoile aujourd’hui 30 photos primées lors d’un prestigieux concours de photographie.

Comme chaque année depuis 2013, la revue AAP organise le concours All About Photo qui vient récompenser les plus beaux clichés capturés par des photographes venues des quatre coins du monde.

Et l’édition de 2022 vient de rendre son verdict !

Découvrez les plus beaux clichés de l'édition 2022 du concours All About Photo

Le jury composé de 7 personnes a en effet dévoilé les noms des lauréats de cette année qui auront l'immense honneur de voir leurs photos être publiés dans une édition spéciale du magazine All About Photo Awards.

Quant aux quatre premiers du concours, ils se partageront par ailleurs la somme de 9 300 euros.

Pour cette édition, pas moins de 41 photographes, originaires de 21 pays différents ont ainsi été récompensés. Et parmi ces derniers se trouve le grand gagnant Marcus Yam (États-Unis), auteur d'une photo saisissante à bord d'un hélicoptère de l'armée afghane (ci-dessous).

« L’armée de l’air afghane » de Marcus Yam (États-Unis)

Crédit photo : Marcus Yam

Voici une sélection des autres clichés qui ont retenu notre attention :

« Kebabiyana » de Debdatta Chakraborty (Inde)

Crédit photo : Debdatta Chakraborty

« Un hurlement silencieux » d'Antonio Denti (Italie)

Crédit photo : Antonio Denti



« Les conséquences de la guerre entre Gaza et Israël » de Marcus Yam (États-Unis)

Crédit photo : Marcus Yam

« Le dernier des Mohicans » de Pedro Luis Ajuriaguerra (Espagne)

Crédit photo : Pedro Luis Ajuriaguerra

« Dormir sur le bateau » d'Anindita Roy (Bangladesh)

Crédit photo : Anindita Roy

« Sans issue » au Salvador de Tariq Zaidi (Royaume-Uni)

Crédit photo : Tarik Zaidi

« L'enfant de Mossoul » d'Antonio Denti (Italie)

Crédit photo : Antonio Denti

« Les Travellers irlandais, un peuple oublié » de Rebecca Moseman (États-Unis)

Crédit photo : Rebecca Moseman

« Femme d'Evia » de Konstantinos Tsakalidis (Grèce)

Crédit photo : Konstantinos Tsakalidis

« La course contre la tempête » de Landry Major (États-Unis)

Crédit photo : Landry Major

« L'œil du désert » de Paolo Nigris (Suisse)

Crédit photo : Paolo Nigris

« Nidification » de Pedro Jarque Krebs (Pérou)

Crédit photo : Pedro Jarque Krebs

« Coronavirus Therapy» de Paolo Quadrini (Italie)

Crédit photo : Paolo Quadrini

« Dévasté » de Hardijanto Budiman (Indonésie)

Crédit photo : Hardijanto Budiman

« Arrestation d'un manifestant en flammes » de Konstantinos Tsakalidis (Grèce)

Crédit photo : Konstantinos Tsakalidis

« Le lynx sauvage à l'affût » de Mark Duffy (Canada)

Crédit photo : Mark Duffy

« Caryatis » de George Tatakis (Grèce)

Crédit photo : George Tatakis

« Les chasseurs de miel » d'Éric Seidner (Chine)

Crédit photo : Eric Seidner

« Irish Traveller sans-abri » de Joseph-Philippe Bevillard

Crédit photo : Joseph-Philippe Bevillard