Ce crocodile incroyablement réaliste a été sculpté à partir d'une simple planche de bois

Travaillant depuis son studio dans le nord-ouest de la Pennsylvanie, Scott Dow est un artiste travaillant à la tronçonneuse qui repousse toujours les limites de sa créativité. L'un de ses projets les plus impressionnants à ce jour est un crocodile semblant sortir d’un plateau de bois. Le prédateur laisse apparaître sa tête et son dos au-dessus de la surface de l’eau, et le résultat final est bluffant de réalisme.

Crédit : the._.dow / Instagram

Il a fallu à Scott environ 100 heures pour terminer cette sculpture incroyable. C'est après avoir vu un poisson sculpté émergeant d'une surface en bois qu'il a eu l'idée de s'attaquer à cette pièce ambitieuse. Lorsque le crocodile créé par Scott sort de l'eau, son corps provoque de petites ondulations à la surface, ce qui ajoute encore à l’illusion parfaite. Le menuisier a parfaitement saisi toutes les textures de la scène, de l'eau lisse et vitreuse à la texture rugueuse et dentelée du crocodile et de ses dents.

Un serpent à venir

Après plusieurs couches de finition, cette grande planche de bois servant de base à la réalisation du crocodile est désormais terminée et sera bientôt en route vers son propriétaire. Conclusion, bien que certains obstacles techniques se soient présentés au cours de la réalisation de la sculpture, le menuisier de talent est parvenu relevé le défi qu’il s’était fixé. Il s'est ainsi rendu compte qu'il était possible de donner vie à sa vision et, aujourd'hui, il a déjà commencé à travailler sur sa prochaine œuvre qui mettra en scène un serpent dans les mêmes conditions.

