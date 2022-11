Passionné d'astronomie, ce photographe talentueux illumine les étoiles avec des clichés magnifiques

Mihail Minkov, photographe professionnel basé à Sofia en Bulgarie, est passionné par l’astronomie. Et il en a fait sa spécialité. Zoom.

Depuis quelques années, Mihail Minkov s’est spécialisé dans l’astrophotographie. Le principe ? Mettre en valeur le ciel étoilé, la nature et donner une nouvelle perspective à l’astronomie.

Un hommage à la Voie lactée

Fasciné par les étoiles depuis petit, comme il l'a confié au média Bored Panda, Mihail Minkov met à l’honneur le ciel nocturne et la Voie lactée au travers d’incroyables clichés. Fin octobre, il raconte avoir passé de nombreuses nuits seul en pleine nature afin d’immortaliser la beauté du ciel. Et il faut avouer que son dernier projet photographique est hallucinant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mihail Minkov (@fineartshot)

Il a confié au média : “Rester sous les étoiles, avec le calme et la solitude que procure la nuit me fait me sentir humble et tranquille. Tant de gens n'ont jamais vu la Voie lactée de leurs propres yeux, grâce à mon appareil photo sensible à la lumière, nous pouvons voir un niveau de détails dans le ciel nocturne que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu.” À croire qu’avec son talent, Mihail Minkov, illumine les étoiles.

On vous laisse admirer ses plus belles photos. Laquelle préférez-vous ?



Crédit : Mihail Minkov

