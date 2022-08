La rotation de la Terre s'accélère, faut-il s'inquiéter ?

La Terre mettrait moins de 2 millisecondes pour établir sa rotation. Un record battu. On vous en dit plus.

La planète Terre a établi un nouveau record. Selon le média Sud Ouest, le 29 juin dernier, la Terre se serait offert une rotation de 24 heures en seulement 1,59 milliseconde.

D’après un rapport du site Time and Date publié ce 28 juillet, cette rotation est la dernière d’une longue série. Comme le précise l’astronome Christian Bizouard, interrogé par Sud Ouest, ce phénomène n’a rien de grave. Il signifie seulement que la durée du jour diminue : “Depuis 2016, on s’aperçoit que la vitesse de rotation de la Terre s’accélère, et donc la durée du jour diminue !”, a-t-il expliqué au média. L’astronome a également précisé que la rotation de la Terre n’a pas toujours été aussi rapide : “Depuis 1830, on observait une baisse de la vitesse de rotation de la Terre. Cette tendance s’est inversée depuis sept ans sans qu’on puisse l’expliquer.”



Crédit : Unsplash



Crédit : Unsplash

Comment expliquer ces changements de rotations ?

Une variation des rotations qui, selon l’expert en astronomie, s’explique principalement par des phénomènes naturels comme les marées ou les vents. Mais ce n’est pas tout. “On pense que cela est dû aux mouvements internes dans la Terre, le magma en fusion sous le manteau. Mais nous ne disposons d’aucune observation du noyau dur, comme celles réalisées dans l’atmosphère, qui validerait ces hypothèses”, a précisé l’astronome.

Vous l’aurez compris, inutile de s’inquiéter face à ce nouveau record. Malgré tout, le Service international de rotation de la Terre et des systèmes de référence garde à l'œil la planète Terre et ses rotations.



Crédit : Unsplash