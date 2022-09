10 ans séparent les photos avant/après de ces 14 mannequins masculins

S'il y a une leçon universelle que toute personne qui a vieilli peut vous dire, c'est que la jeunesse s'estompe et que le temps passe vite. La série de photographies ci-dessous montre des mannequins hommes avant et après un laps de 10 ans.

Crédit : Dough Inglish

À voir aussi

Lorsque nous regardons des photos de nous-mêmes datant des années passées, il est difficile de ne pas ressentir une certaine nostalgie pour notre jeunesse. Le photographe de mode et de célébrités Doug Inglish exprime cette idée dans sa série « Then & Now ». Dans des portraits mis en page côte à côte, il a photographié 14 mannequins masculins à travers un cliché du sujet au début des années 80 et l'autre image le représentant dans la même scène 10 ans voire 20 ans plus tard.

Ces portraits mettent en scène des personnes qui ont atteint l'âge adulte au cours des dernières années. Dans la mesure du possible, Doug Inglish a mis un point d’honneur à refaire les clichés à l'identique, que ce soit au niveau des vêtements, du lieu et de l’atmosphère générale. C'est grâce à ce type de travail que l'on peut vraiment voir à quel point les Hommes changent. Non seulement ils ont l'air plus âgés, mais beaucoup d'entre eux se sont musclés, ont développé une pilosité faciale et, bien sûr, ont plus de rides sur le visage.

Crédit : Dough Inglish

Un projet photo lancé par hasard

Pour Doug Inglish, Then & Now est un projet chargé d'émotion : « il s'agit de nostalgie, de nostalgie et de temps qui passe. Dès que la photo est prise, elle a déjà changé, elle est déjà passée. Il n'y a pas de présent dans la photographie, tout est question de mémoire. La série a commencé par Jacob Buccholz, un modèle que j'avais photographié en 2004. Au fil des ans, nous sommes restés en contact et une fois, alors que nous regardions les anciens clichés, nous avons décidé d'essayer de recréer certaines de ces images. Le résultat était top, alors nous avons continué. »

Crédit : Dough Inglish

Crédit : Dough Inglish

Crédit : Dough Inglish

Crédit : Dough Inglish

Crédit : Dough Inglish

Crédit : Dough Inglish

Crédit : Dough Inglish

Crédit : Dough Inglish

Crédit : Dough Inglish

Crédit : Dough Inglish

Crédit : Dough Inglish

Crédit : Dough Inglish