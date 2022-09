Alors qu'il demande sa copine en mariage, un éclair frappe en arrière-plan et donne une photo grandiose

Au Canada, un homme a demandé sa copine en mariage au sommet d'une montagne, en pleine nature, avec une vue imprenable. Et cerise sur le gâteau, leur photographe a réussi à immortaliser ce moment avec un sublime éclair en arrière-plan.

Crédit : Danika Camba

Bien que cette histoire semble sortir d'un livre de contes, elle s'est réellement produite. Ce cliché unique montre l’instant exact où Alisa Hemming a dit à son petit ami Liam Duncan que oui, elle voulait l'épouser. En fond, alors que les deux amoureux se prennent dans les bras, un gigantesque éclair blanc-violet tombe sur le sol, ce qui a ajouté une dimension magique à une occasion déjà joyeuse.

Liam a réservé la séance de photographie avec Danika Camba, mais il voulait que les fiançailles restent une surprise totale. Pour ce faire, il a dit à Alisa qu'il s'agirait d'une séance de photographie de couple classique. « Nous avons commencé sur un petit sentier à l'arrière de Knox Mountain à Kelowna, en Colombie-Britannique, et pendant que nous marchions, j'ai pris quelques photos d'eux et j'ai discuté un peu, rien qui ne sorte de l'ordinaire d'une séance de photographie de couple normale » raconte a expliqué la photographe.

Il pleuvait alors qu'ils marchaient en haut de la montagne, et le groupe avait déjà vu quelques éclairs. Mais compte tenu du programme secret qui attendait la future mariée, ils ne pouvaient pas faire demi-tour. « Nous étions au point de vue et à la grande surprise d'Alisa, ses parents, originaires de Vancouver, et ses meilleurs amis de l'Ontario se tenaient là » a confié Danika. Liam s'est alors mis à genoux et a demandé à Alisa de l'épouser, c’est à ce moment précis que le tonnerre a grondé et que les éclairs ont frappé.

Crédit : Danika Camba

Crédit : Danika Camba

Crédit : Danika Camba

Une photographie prise (presque) par hasard

Évidemment, la météo ne figurait pas en tête des préoccupations de la photographe lorsqu'elle photographiait ce moment. Elle était trop concentrée sur la demande en mariage elle-même. « Mais avec le recul, dit-elle, il est logique que j'aie pris ce cliché, car l'éclair était si proche et je prenais de nombreuses photos, car c'était LE moment de la demande en mariage, et j'ai l'habitude de prendre beaucoup de photos dans ce genre de moment. J'ai fait défiler les images et c'était là ! » a-t-elle expliqué.

Crédit : Danika Camba

Crédit : Danika Camba

Crédit : Danika Camba

Incroyable, n’est-ce pas ?