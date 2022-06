Ces créations en crochet permettent de visualiser concrètement le réchauffement climatique

Le Tempestry Project est un projet collaboratif d'art textile, de sensibilisation à l'environnement et au changement climatique via la représentation de données, le tout réuni au sein d'une communauté d'amis, d'artistes, d'artisans, d'enseignants, de scientifiques, d'activistes et de simples amoureux de la nature.

Crédit : Stephanie Panlasigui

L'un des problèmes permanents inhérents aux discussions sur le changement climatique est l'ampleur que prend souvent la conversation. L'objectif du Tempestry Project est de réduire cette dernière à quelque chose d'exact, de tangible, d'accessible rapidement et de beau. Ces objets appelés « Tempestries » associent l'art des fibres aux données sur la température pour créer un pont entre le climat mondial et nos expériences personnelles par le biais de tapisseries de température tricotées, au crochet et tissées.

Ils représentent les températures maximales quotidiennes pour une année et un lieu donnés, avec janvier comme point de repère en bas et décembre en haut. Toutes les Tempestries originales utilisent les mêmes couleurs de fil et les mêmes plages de température afin de créer un récit visuellement cohérent à travers un large éventail de créateurs, de lieux et d'époques. Cette cohérence est un aspect important du projet, et fonctionne soit en commandant un kit en ligne sur le site officiel du projet.

Une collection de Tempestries montrant différentes années pour un même lieu permet de créer une représentation visuelle puissante des changements climatique au fil du temps et avoir une comparaison virtuelle particulièrement parlante et explicite. Ces mailles en forme d’écharpe sont inspirées par le travail de visualisation des données du professeur Ed Hawkins sur les bandes de réchauffement climatique, représentent l'écart annuel par rapport à la température moyenne depuis la fin des années 1800 jusqu'à aujourd'hui.

Crédit : Tempestry Project

Éveiller les consciences sur le réchauffement climatique

Chaque bande représente une année, et plus d'un siècle de données est représenté dans chaque pièce. Plus le bleu est foncé, plus l'année est froide et plus le rouge est foncé, plus l'année est chaude. Comme de plus en plus de personnes créent des Tempestries, à la fois individuellement et dans des collections géographiques, une mosaïque de notre histoire climatique commence à émerger. Plus les gens s'impliquent en tricotant, plus cette mosaïque devient riche.

En ce qui concerne les données de température utilisées pour mettre en place le Tempestry Project, elles proviennent de la National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) et sont accessibles à tout le monde sans condition à l'adresse ncdc.noaa.gov/cdo-web/search. Veuillez noter que ces dernières ne sont pas toujours complètes et qu'elles doivent parfois être ajustées par des données provenant de wunderground.com ou de stations météorologiques proches.

Crédit : Tempestry Project

Crédit : Tempestry Project

Crédit : Grand Canyon Conservancy

Crédit : Tempestry Project

Crédit : Sitka National Historic Park Staff

Crédit : Tempestry Project