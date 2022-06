Ces illustrations réalistes montrent ce que c'est de vivre au 21ème siècle

Comment vit-on au 21ème siècle ? Le site Bright Side a décidé de mettre en lumière le monde actuel et la vie moderne. Et certaines situations sont très réalistes.

Qu’on se le dise, la vie que l’on mène en 2022, n’a clairement rien à voir avec celle qui était menée par nos parents, grands-parents et plus globalement nos ancêtres. Aujourd’hui, la technologie est de pointe, la société vit scotchée à des écrans, de nombreuses professions sont digitales, la volonté d’un mode de consommation plus respectueux de l’environnement prend le dessus, le harcèlement de rue est omniprésent. En clair, les choses ont changé sur de nombreux aspects.

Pour mettre en lumière la société actuelle et surtout le modernisme du monde dans lequel on vît, le site Bright Side a choisi de réaliser des illustrations plus que réalistes sur notre vie. Et on parie que vous allez vous retrouver dans certaines situations. Entre la volonté de mieux consommer, le fait de vivre dans des appartements modernes, le télétravail, le shopping en ligne ou encore l’acceptation de soi, finalement, notre société n’est pas si simple que ça. Alors, qu’en pensez-vous ?

1/ Le lifestyle éco-friendly

Le paradoxe de la volonté de consommer éco-friendly, mais de continuer à acheter du plastique.

Source : Bright Side

2/ L’image de soi

Il y a l'image que l'on veut faire voir aux autres et la personne que l'on est vraiment.

Source : Bright Side

3/ Faire son shopping aux caisses automatiques

Lorsque l'on veut faire les choses trop vites, la technologie nous ratrappe. Oups...

"- Les caisses automatiques sont plus rapides."

"- Oh mince, j'ai accidentellement scanné cet articles 33 fois."

Source : Bright Side

4/ Le shopping en ligne et ses questions existentielles

Rassurez-nous, cela vous ait déjà arrivé ? Difficile de choisir lorsque l'on a autant de choix...

"- Peut-être que je peux acheter des chaussures cool en ligne..."

"- 1893 paires plus tard."

Source : Bright Side

5/ Le travail freelance ou au bureau

On est jamais content de ce que l'on a. La vie de salarié.e peut parfois être compliquée à gérer, parallelement la vie de freelance peut être une source de stress.

Source : Bright Side

6/ La surconsommation

Ce sont les dégâts de la surconsommation et du modernisme, cela peut créer des troubles inexistants dans le passé.

"- Salut, moi c'est Diana, je suis accro au shopping."

Source : Bright Side

7/ Un mode de vie plus sain

Notre monde actuel est davantage centré sur le bien-être. On consomme donc sans gluten, sans lactose, sans rien... Et parfois, on ne sait pas vraiment pourquoi.

"- Est-ce que vous avez du pain sans rien ?"

Source : Bright Side

8/ Le rappel des anniversaires

Merci les réseaux sociaux pour nous rappeler les dates importantes. À l'époque, on les notait dans un agenda. Maintenant, on attend que Facebook nous le rappelle. C'est triste, non ?

"- Je me souviens de tous vos anniversaires sans l'aide de notifications"

"- Wow"

Source : Bright Side

9/ Les cours en ligne

Avec le dévelopement du télétravail et des cours en ligne, certains étudiants manquent parfois de motivation...

Source : Bright Side

10/ Les déplacements en transports

On commande un chauffeur en ligne, il n'y a aucune interaction. On laisse une note positive parce qu'on préfère ne pas échanger avec lui.

Source : Bright Side

11/ Les constructions modernes

Exit le charme de l'ancien, à l'heure actuelle, les constructions sont de plus en plus modernes et minimalistes. Cela ne plaît pas à tout le monde.

"- Enfin, on a acheté notre maison de rêve"

Source : Bright Side

12/ Le harcèlement de rue

On se retrouve malheureusement très souvent confronté au harcèlement de rue, mais également à du harcèlement psychologique et sexuel au travail ou chez soi. Malgré tout, la parole se libère peu à peu sur le sujet grâce aux réseaux sociaux et aux actions gouvernementales. Seulement voilà, parfois, on considère également tout évènement comme une situation de harcèlement, mais ce n'est pas toujours le cas.





Source : Bright Side