Les 4 astuces pour télétravailler dans votre jardin avec le retour des beaux jours

Le soleil pointe enfin le bout de son nez et vous n’avez qu’une envie, télétravailler dans votre jardin ou sur votre terrasse ? On vous explique comment faire pour en profiter dans les meilleures conditions.

Crédit : Pixabay

Dire que les 3 dernières années ont été éprouvantes serait un euphémisme. Entre la situation sanitaire et les confinements successifs, la mentalité des Français a évolué et un retour à l’essentiel s’est effectué. Aujourd’hui, nombreux ont été ceux à quitter les grandes villes pour s’établir en province, au plus proche de la nature.

Une préoccupation qui se traduit aussi dans la vie de tous les jours, notamment dans le cadre professionnel. Le télétravail s’étant généralisé, de nouveaux réflexes sont nés et tout le monde est à la recherche du cadre parfait pour allier travail et plaisir. Alors que vous ayez un jardin, une terrasse ou un balcon, voici nos astuces essentielles pour y télétravailler dans les meilleures conditions.

1. Créer un espace adapté au télétravail en extérieur

Travailler en extérieur, c’est bien. Mais cela ne veut pas dire que vous devez le faire n’importe comment. La première étape consistera donc à vous aménager un espace adapté. Parce que vous allez y passer vos journées, autant qu’il soit confortable et pratique. Alors exit la chaise en plastique et privilégiez plutôt un canapé extérieur, dans lequel vous pourrez voir les heures filer sans finir avec le dos en compote.

Si vous travaillez sur ordinateur, une table de jardin ou un support pour le poser sera aussi recommandé. Enfin, choisissez un endroit à l’abri de vent et le moins bruyant possible, les nuisances sonores pouvant s’avérer aussi gênantes pour votre concentration que pour celles de vos interlocuteurs en cas d’appel en visioconférence.

Crédit : Pixabay

2. Les accessoires pour télétravailler dehors

Maintenant que vous avez aménagé votre espace de télétravail en extérieur, il reste encore à vous munir de quelques accessoires utiles. Si vous travaillez au soleil, pensez à installer un parasol, et à vous équiper de lunettes de soleil et de crème solaire. Pour ne pas vous abîmer les yeux, vous pouvez aussi utiliser un filtre anti-reflets pour votre écran d’ordinateur.

Quant à ce dernier, pensez à le charger au maximum avant le début de votre journée, où à avoir une batterie externe en cas de pépin. Lancez le partage de connexion de votre smartphone pour pouvoir bénéficier d’un réseau wi-fi sur votre ordinateur et vous êtes fin prêt à débuter votre journée de travail.

3. S’imposer un rythme de travail

Travailler chez soi n’est pas une tâche aisée pour tout le monde. Certains vous diront qu’ils travaillent plus car ils mettent à profit le temps qu’ils auraient passé dans les transports, tandis que d’autres auront du mal à associer ce cadre familier au travail et peineront à être efficaces dans leurs tâches.

Quel que soit votre cas, la solution sera de vous imposer un rythme de travail et de vous y tenir. Mettez-vous dans le même état d’esprit qu’au bureau (le cadre idyllique en plus), fixez-vous des horaires et des objectifs, et respectez-les.

Crédit : Pixabay

4. S’octroyer de véritables pauses

Enfin, l’un des plus gros problèmes des personnes travaillant à leur domicile est leur difficulté à déconnecter complètement du travail. Parce que votre santé mentale est précieuse, vous imposer un droit aux pauses et à la déconnexion est primordial.

Pour cela, de la même manière que pour vos horaires de travail, accordez-vous des pauses régulières, loin de l’ordinateur, pour vous changer les idées et décompresser. À l’heure du déjeuner par exemple, fermez votre ordinateur, mettez votre smartphone en silencieux et profitez de ce moment pour vous ressourcer en profitant du soleil.

Travailler au soleil fait rêver, à juste titre, et il ne tient qu’à vous d’en faire des moments encore plus agréables. Alors suivez toutes ces étapes et vous n’aurez plus qu’à vous habituer à la petite gymnastique (intellectuelle et physique) qu’elles impliquent pour profiter pleinement de vos journées de bureau sous le parasol.