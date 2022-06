Cette photographe immortalise un bébé écureuil abandonné et ses photos vont vous faire fondre

Voici une série de photos sublimes montrant un adorable bébé écureuil. Promis, vous ne verrez rien de plus mignon aujourd’hui.

Photographe canadienne basée à Montréal, Lucy Baum a pour habitude d’immortaliser des mariages, des bébés ou encore des familles.

Autant vous dire que la photo animalière n’est pas sa spécialité. Pourtant, elle a récemment consenti à une séance de ce genre suite après avoir fait la connaissance d’une adorable petite créature.

Alors qu’elle se trouvait dans son jardin tard le soir, elle a ainsi eu la surprise de tomber sur un petit bébé écureuil, manifestement abandonné par sa maman. Ne sachant que faire, elle a tout de même pris l’initiative de nourrir l’animal, avant d’immortaliser cette rencontre qu'elle n’est pas près d’oublier.

Une expérience qu’elle a racontée volontiers sur le site BoredPanda.

Crédit photo : Lucy Baum

Elle recueille un bébé écureuil abandonné et l'immortalise, ses clichés sont magnifiques

« Je n'avais pas l'intention de recueillir un écureuil orphelin, mais j'ai nourri cette minuscule créature avec une seringue à 2 heures du matin (...) J'ai essayé de le ramener dans le jardin avec mes pieds, mais au lieu de cela, il a sauté sur ma sandale et y est resté accroché. J'étais officiellement adoptée », a-t-elle ainsi indiqué.

« En suivant les instructions sur Internet, nous avons essayé d'attirer sa mère, mais malheureusement, elle n'est pas revenue. Nous l'avons pris en charge et nous avons pris soin de lui en attendant de pouvoir lui trouver un foyer plus approprié », poursuit la photographe.

« Je n'avais jamais vu un bébé écureuil ! Non seulement il était adorable, mais il était aussi amical et avait une personnalité que je n'avais jamais imaginée pour les écureuils », ajoute-t-elle encore.

Crédit photo : Lucy Baum

Crédit photo : Lucy Baum

Devant tant de beauté, Lucy s'est presque sentie obligée de sortir son appareil photo pour immortaliser cette adorable boule de poils. Et quand on voit les magnifiques clichés qui suivent, on peut raisonnablement penser qu'elle a bien fait.

Crédit photo : Lucy Baum

Crédit photo : Lucy Baum

Crédit photo : Lucy Baum

Crédit photo : Lucy Baum

Crédit photo : Lucy Baum

Crédit photo : Lucy Baum

Crédit photo : Lucy Baum

Crédit photo : Lucy Baum

Crédit photo : Lucy Baum

Crédit photo : Lucy Baum

Crédit photo : Lucy Baum

Crédit photo : Lucy Baum