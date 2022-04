Cet artiste crée d'impressionnantes miniatures pour transmettre la culture de ces ancêtres

Qui a dit qu’il fallait de l’espace et des moyens pour créer des œuvres d’art ? En tout cas, ce n’est pas l’artiste que vous allez découvrir dans cet article ! Et pour cause, lui est spécialisé dans les miniatures, qu’il maîtrise à la perfection.

Crédit : Curtis Talwst Santiago

Dans les limites d'une minuscule boîte à bijoux, l'artiste canadien originaire de Trinité-et-Tobago Curtis Talwst Santiago, donne vie à des scènes miniatures imprégnées de récits sur les foyers de la diaspora et la mémoire collective. Cette série de petits objets a été baptisée « Infinity de Santiago». Elle a commencé en 2008 et s'est élargie depuis pour inclure des dizaines de pièces remplies de feuillages luxuriants, d'éléments architecturaux et de personnages minuscules préservés dans le temps.

Ces dernières années, l'artiste a fait référence à son enfance et à sa vie de famille dans ses créations, notamment dans la collection «Soca in the Suburbs», qui comprend des répliques du sous-sol de ses parents, avec une épaisse moquette et une esthétique typique des années 70. Le concept de cette série récente est venu en 2020 alors qu’il fallait limiter le nombre de personnes dans son cercle et que le besoin de partager des histoires entre générations était très important.

L’art pour transmettre la culture

« Ce thème de ‘Soca in the Suburbs’ a émergé pendant le Covid avec la fermeture des discothèques, des bars et des restaurants et j'ai commencé à penser aux membres de la famille que je ne pouvais pas voir, et aux fêtes que nous faisions... Je pense aussi à ce que je veux transmettre à mon fils lorsque les photographies seront perdues. Je veux qu'il ait des archives de l'histoire de sa famille, de son patrimoine culturel. Je veux qu'il sache d'où vient sa famille, pas seulement ses anciens ancêtres mais aussi ses grands-parents, qu'il voie les vêtements qu'ils portaient, etc » a expliqué Curtis Talwst Santiago.

Le travail de l’artiste vous plaît ? Certaines de ses œuvres sont exposées dans le cadre de l'Atlantic World Art Fair, à Miami, jusqu'au 5 mai. Et si vous n’avez pas la chance de vous rendre sur place, sachez qu’il est également possible de suivre ses derniers travaux sur Instagram.

