Cette prise de vue ressemble beaucoup à une photo satellite, mais cela n'est absolument pas le cas

En regardant l’œuvre présentée dans cet article, vous croirez peut-être voir des rivières qui contournent des îles, des coulées de lave ou des nuages qui se déplacent au-dessus de reliefs terrestres, mais il n’en est rien.

Crédit : Roman De Giuli

En effet, ce que l’on pourrait prendre pour des photos réalisées depuis le ciel est en réalité une œuvre faite à la main par le photographe allemand Roman De Giuli. Ces paysages abstraits sont composés de peinture, de poudres et d'eau que l'artiste applique au compte-gouttes sur la surface du papier et met en mouvement avec de petites doses d'air. Connu pour ses timelapses élaborés imitant les images satellites, le travail de Roman De Giuli s’inspire de la photographie haute définition pour documenter le mouvement voluptueux des pigments fluides, et c’est encore une fois le cas à travers cette œuvre fascinante baptisée « A Sense of Scale ».

Il a fallu environ un an pour réaliser cette œuvre, qui a été filmée en résolution 8K à l'aide de plusieurs objectifs macro. Certains auront sans doute remarqué que son titre est un clin d'œil au documentaire « Sense of Scale » (2011) de Berton Pierce, qui décrit le monde des effets spéciaux d'Hollywood, alors que les images de synthèse commençaient à rendre les miniatures obsolètes dans l'industrie cinématographique.

Un univers artistique unique

Frappé par le détail et la beauté des effets de caméra et la capacité de transformer les objets à l'écran, Roman De Giuli explique : « je veux souligner le sens des visuels faits à la main et l'effort nécessaire pour mettre en scène des décors à petite échelle. » Si son travail et son univers artistique vous ont plu, n’hésitez pas à vous rendre sur son compte Instagram, où il partage régulièrement ses réalisations, et sur son site web pour ne rien rater de son actualité.

