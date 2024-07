Voici les comportements gênants qui rendent fous les usagers dans le métro parisien

On vous dévoile quels sont les comportements gênants les plus détestés dans le métro de Paris.

Si vous avez l'habitude de prendre les transports en commun de Paris, vous avez déjà certainement été témoins d'une situation désagréable, causée par un passager sans-gêne, qui dérange toute la rame.

Les Parisiens le savent mieux que quiconque, le métro ou le RER sont trop souvent le théâtre d'incivilités et autres comportements gênants dont se rendent coupables certains voyageurs impolis. Et il faut bien reconnaître que ce genre d'agissements a de quoi nous agacer, surtout lorsque les trajets sont longs.

Quelles sont les attitudes les plus insupportables dans le métro ?

Rien de pire en effet qu'un passager adoptant une attitude irrespectueuse. Et parmi ces dernières, certaines sont plus insupportables que d'autres, selon les usagers eux-mêmes, qui se sont confiés sur le sujet dans les colonnes du Parisien.

Nos confrères du quotidien francilien sont ainsi allés à la rencontre de celles et ceux qui empruntent au quotidien les transports en commun de la capitale, en leur demandant d'énumérer les pires comportements, ceux qu'ils ne supportent plus.

Crédit photo : IDFM

Et ça n'étonnera personne, mais les incivilités les plus courantes restent celles commises par les passagers indiscrets et irrespectueux.

« Ce qui me soûle le plus, ce sont les gens qui parlent fort lorsqu’ils sont au téléphone. Ils font comme s’ils étaient seuls dans un champ de manioc », déplore ainsi une certaine Edwige, habituée de la station de Châtelet-Les Halles.

« Il y a aussi les gens qui regardent des films ou qui écoutent de la musique sans écouteurs (...) Si tout le monde faisait pareil, ce serait invivable ! », souligne pour sa part Boubakar, un étudiant qui prend le RER A au quotidien.

Crédit photo : IDFM

D'autres, comme Maëlys, déplorent l'impatience de certains voyageurs qui n'hésitent pas à monter dans les rames sans attendre la descente des autres passagers.

« Tout le monde monte quand ça sonne (…) À cause d’eux, ceux qui veulent descendre mettent plus de temps, et tout le monde se retrouve à monter quand l’alarme sonne, ce qui est super dangereux, car ça crée des mouvements de foule », constate, non sans dépit, cette étudiante en architecture.

Une mauvaise habitude à laquelle nous avons déjà tous été confrontés au moins une fois.

Et vous, quel est le comportement irrespectueux qui vous agace le plus, dans le métro ?