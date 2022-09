Cette artiste sublime les cicatrices de ses clients grâce à des tatouages et le résultat est bluffant

L'artiste Raquel Gauthier utilise son talent pour transformer des cicatrices en tatouages canons.

Avoir une cicatrice peut être un complexe pour certaines personnes. Et ça, Raquel Gauthier, artiste tatoueuse, l'a bien compris. Elle a choisi d’utiliser son talent et son art pour sublimer des cicatrices et en faire des œuvres d’art. Elle propose ainsi à sa clientèle de masquer grâce à un tatouage unique et artistique les cicatrices. Elle dessine dans un premier temps ses tatouages à la main, puis les tatoue à l’encre sur ses clients.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ?????? ???????? Tatuadora (@raquelgauthier)

Des oeuvres inspirantes

Fière de son art et de ses créations, Raquel Gauthier a choisi de les partager sur les réseaux sociaux. Ainsi, sur son compte Instagram, qui compte plus de 100 000 abonnés, elle partage très régulièrement ses créations. Et il faut avouer que son travail est bluffant. Sur la Toile, la jeune artiste explique qu’elle tente de raconter des histoires au travers de son tatouage et de la cicatrice. Une artiste inspirante.

On vous laisse découvrir en images les créations de Raquel Gauthier.



Crédit : raquelgauthier



Crédit : raquelgauthier

Crédit : raquelgauthier

Crédit : raquelgauthier

Crédit : raquelgauthier

Crédit : raquelgauthier

Crédit : raquelgauthier

Crédit : raquelgauthier

Crédit : raquelgauthier

Crédit : raquelgauthier

Crédit : raquelgauthier