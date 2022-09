Elle découvre le nom de sa meilleure amie tatoué sur le corps de son copain après 3 ans de relation

Sur Reddit, une jeune femme a partagé un témoignage bouleversant : après trois ans de relation avec son copain, elle a découvert qu’il avait un tatouage secret représentant… le prénom de sa meilleure amie.

Il est fréquent que deux personnes proches décident de faire un tatouage commun. Ce geste peut devenir une vraie marque d’engagement et un symbole fort, qui représente une union. C’est encore plus le cas quand une personne décide de se faire tatouer le prénom d’une autre sur sa peau car quoi qu’il arrive dans la relation, ce geste est définitif.

Crédit photo : iStock

Mais que feriez-vous si vous découvriez que votre copain a le prénom d’une autre tatoué sur le corps ? C’est la situation à laquelle a été confrontée une femme qui a posté son histoire sur Reddit. Après trois ans de relation, elle a remarqué que son copain avait un tatouage secret, dont il ne lui avait jamais parlé, et qui représente le prénom de sa meilleure amie. En couple avec Tom, elle a remarqué qu’il s’était fait tatouer « Jessica » sous le pied.

« Tom a vécu un divorce assez désagréable trois ans avant notre rencontre et pour y faire face, il s’est fortement appuyé sur une amie proche, Jessica. Ils parlent régulièrement, sortent régulièrement, tout ce que feraient des amis », a-t-elle expliqué sur le réseau social.

Un tatouage secret

Quand la jeune femme a découvert le prénom de la meilleure amie de son copain sous son pied, elle a tout de suite été dévastée, d’autant plus que Tom lui a caché ce tatouage pendant trois ans. Suspicieuse, elle n’a pas pu s’empêcher de se poser des questions sur la relation que Tom et Jessica entretenaient au moment du tatouage. Était-elle simplement sa meilleure amie, ou plus encore ?

« Tom venait de terminer un tournoi de volley-ball et venait de sortir des douches, a-t-elle expliqué. C’était du beach-volley et ses pieds étaient encore humides. Alors qu’il les nettoyait, j’ai vu le dessous de son pied. J’ai vu qu’il y avait le prénom de Jessica tatoué sur le bas de son pied. Je ne sais pas pourquoi ça m’a dérangée mais immédiatement, tout mon sang a quitté mon visage et je suis juste restée là, bouche bée. »

Crédit photo : iStock

Devant l’incompréhension de sa petite-amie, Tom lui a avoué qu’il avait fait ce tatouage quand il était célibataire, lors d’une soirée passée en compagnie de Jessica, où ils étaient tous les deux ivres. Tom a promis à sa meilleure amie qu’il serait toujours là pour elle et il a décidé de se faire tatouer son prénom pour le lui prouver, dans un geste impulsif.

Il se tatoue le prénom de sa meilleure amie

Tom a également affirmé à sa copine qu’il n’avait jamais eu de relation amoureuse avec Jessica et qu’aujourd’hui, le tatouage est simplement amusant et qu’il est devenu anecdotique. Cependant, sa petite-amie ne peut s’empêcher d’avoir des doutes quant à sa relation avec Jessica.

« J’étais trop abasourdie pour parler, a-t-elle confié. Il se sentait clairement mal. Nous nous sommes couchés sans parler beaucoup plus. Je me suis réveillée avec des fleurs sur le lit ce matin, ce qui était doux, mais j’ai encore un peu de mal avec tout ça. Je ne sais pas vraiment quoi penser. J’ai l’impression que je serais toujours en compétition avec Jess. Tom a un tas de tatouages et la grande majorité ne sont pas des tatouages impulsifs sans signification. Il est difficile pour moi de comprendre la signification de celui-ci. Je me sens très, très peu en sécurité. »

Face à une telle situation, plusieurs internautes ont tenté d’aider la jeune femme en lui affirmant qu’il était normal qu’elle se sente mal à l’aise face à une telle découverte. Le temps nous dira si elle a réussi à accepter la situation mais en attendant, elle redoute chaque moment passé avec Jessica.