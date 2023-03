Cette table à manger modulable à l'envie va faire rêver tous les amateurs de jeux de société

Une entreprise américaine a mis au point une table modulable idéale pour les jeux de société en groupe sans avoir à tout débarrasser au moment des repas. On vous explique.

Wyrwood est une entreprise de mobilier de jeux et accessoires de table très pratiques. La firme semble avoir compris et répondu à l’envie des amateurs de jeux de société : une table sur laquelle il est inutile de débarrasser son jeu en cours au moment des repas.

Car si on aime tous éparpiller nos jeux de société, puzzles immenses ou LEGO, quand vient le moment fatidique du repas où il faut tout ranger, il ne reste plus personne. Déplacer et replacer un jeu est toujours la petite contrainte que l’on aimerait bien supprimer de cette activité détente.

C’est probablement ce que vient de résoudre Wyrwood avec cette table spécialement conçue pour les joueurs.

Une table modulable aux multiples fonctionnalités

Une partie de Donjons et Dragons, une partie de poker, un puzzle king size en cours de construction ou n’importe quel autre jeu, tout tient sur cette table qui possède un coffre pour pouvoir abandonner son jeu durant quelques instants.

C’est en 2020 que Wyrwood dévoile sa table originale. De forme rectangulaire ou hexagonale, la table en bois massif se décline aussi sous différentes tailles. Il suffit de poser les planches en bois sur la table afin de couvrir le coffre dans lequel se trouve le jeu, et voilà une nouvelle table.

Cerise sur le gâteau, les fabricants de Wyrwood ont pensé à tout, puisque la table est équipée de tablettes et autres encoches pour y déposer du matériel, mais aussi de porte-gobelet ou de prise pour téléphone.

Les prix des tables sont compris entre 187 et 281 euros sur le site de financement participatif Kickstarter.

