Découvrez les premières images de la comète du diable, un phénomène très rare

Si vous levez la tête vers le ciel en ce moment, vous pourrez apercevoir la comète du diable. Visible tous les 71 ans, cet astre très rare a été photographié par des passionnés d’astronomie.

La comète du diable, qui répond au nom scientifique 12P/Pons-Brooks, est actuellement visible depuis la Terre. Si elle porte ce nom, c’est parce qu’elle est sujette à des explosions de gaz qui forment une sorte de chevelure semblable à des cornes. L’apparition de la comète est très rare puisqu’elle survient tous les 71 ans environ.

“C’est une montagne de roche, de poussières et de glace de plusieurs kilomètres de large. La comète 12P/Pons-Brooks est suffisamment brillante pour être observée avec des télescopes et des jumelles. Parfois, cette comète grandit soudainement en raison d’explosions de gaz et de poussières libérées sous sa surface. Si cela se produit dans la période actuelle, alors que la comète se rapproche du soleil, elle pourrait être suffisamment brillante pour être observée à l'œil nu”, indique la NASA sur son site internet.

Cette année, la comète du diable sera particulièrement visible à partir du 22 mars mais les passionnés d’astronomie n’ont pas attendu cette date pour lever les yeux vers le ciel. C’est le cas de Jordan Marlière qui n’a pas hésité à sortir son appareil photo pour immortaliser ce phénomène céleste.

Pour cela, il s’est rendu sur le site de la Croix de Virine à Circourt, dans les Vosges.

Crédit photo : Jordan Marlière

“Ce soir-là, lundi 11 mars, après mon travail, j’ai vu que les conditions étaient plutôt bonnes mais loin d’être idéales. J’ai tout de même regroupé mon équipement et je suis parti au plus vite pour pouvoir tout installer sur place, en haut de la colline. Quelques jours avant, j’avais étudié la comète et son déplacement ainsi que les conditions idéales de prise de vue : sa position dans le ciel et les autres objets célestes visibles à proximité”, a-t-il expliqué.

Des images de la comète du diable

En faisant preuve de patience, Jordan Marlière a réussi à photographier la comète et a partagé ses images sur sa page Facebook.

“Une fois le matériel en place, j’avais programmé une prise de vue en plan rapproché, de façon à avoir également la galaxie d’Andromède dans le même champ photographique. Il y avait des nuages à l’horizon et plus de pollution lumineuse que ce que je pensais. J’ai réalisé mes prises de vues et il me restait un peu de temps pour tenter un plan large avec un avant-plan de ce site. Je trouvais l’idée originale de pouvoir intégrer cette comète dans une photo représentant ce site, avec un arbre, une statue, le plan d’observation”, a continué Jordan Marlière.

Crédit photo : Jordan Marlière

Ce passionné d’astronomie n’est pas le seul à avoir réussi à immortaliser la comète du diable en photo. C’est aussi le cas de Valentin Severin qui a capturé l’astre depuis Mercy-le-Haut, en Meurthe-et-Moselle.

Crédit photo : Valentin Severin Photographies

Si vous souhaitez vous aussi observer cet astre rare, éloignez-vous de toute pollution lumineuse et observez en direction du nord-ouest, près de la constellation d’Andromède. Pour localiser la comète, n’hésitez pas à utiliser une application spécialisée.

Ne manquez surtout pas cet événement car le prochain passage de la comète n'aura lieu qu'en... 2095.