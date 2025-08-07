Cette maman de 37 ans regrette ses tatouages et affirme qu'ils gâchent sa vie, elle veut tous les effacer

Une mère de famille de 37 ans regrette de s’être fait tatouer. Si elle souhaite retirer tous ses tatouages, elle n’a pas les moyens de les faire disparaître.

Alexa Terese ne passe pas inaperçue. Et pour cause : cette Américaine de 37 ans est couverte de tatouages.

Celle qui travaille comme esthéticienne en Californie a dépensé 15 000 dollars (environ 13 000 euros) pour se tatouer le corps. Elle arbore 25 tatouages sur ses bras, son cou et ses pieds.

Crédit Photo : lexaterese / Instagram

Sa collection de tattoos sur la peau est plutôt éclectique, avec des motifs allant d’un cupcake à une rose, en passant par une carpe koï.

Le hic ? Depuis qu’elle est devenue mère, la trentenaire regrette de s’être fait tatouer. Cette maman de deux enfants estime que ses dessins ne représentent plus qui elle est.

« Il existe un stéréotype bien défini, et je n'aime pas être qualifiée de “celle qui est tatouée” - j'aime à penser que je suis bien plus que cela (…) Quand les gens me regardent, ils voient mon moi plus jeune écrit partout sur moi, et je déteste ça », explique Alexa au magazine People.

Crédit Photo : lexaterese / Instagram

En plus de cela, elle a l’impression d’être jugée à cause d’eux, notamment par les parents d’élèves.

« Je n’ai jamais reçu de commentaires à l’école de mes enfants, mais les parents me regardent et me jugent en silence dès qu’ils me voient », poursuit-t-elle.

« J’ai fait mes tatouages trop jeune »

Aujourd’hui, la mère de famille souhaite retirer tous ses tatouages. Pour l’heure, elle n’a pas encore les moyens de les faire enlever.

La jeune femme doit débourser la somme de 50 000 dollars (43 000 euros) pour des séances de détatouage au laser.

« Les tatouages ne reflètent pas la personne que je suis aujourd’hui. J’ai réalisé qu’il faudrait des années, beaucoup de temps et d’argent pour les faire disparaître », confie-t-elle.

Crédit Photo : lexaterese / Instagram

Jusqu'à présent, Alexa a subi deux séances sur les doigts et les mains. Une expérience qu’elle décrit comme « extrêmement douloureuse ». Elle encourage désormais les gens à réfléchir avant de marquer leur peau à l’encre indélébile.

« Je veux qu’ils réfléchissent avant de se faire tatouer, car, comme moi, ils pourraient le regretter dans quelques années », confie Alexa.

Elle ajoute :

« J’ai fait mes tatouages trop jeune et beaucoup trop vite. À 18 ans, personne ne sait encore qui il est, et moi, je n’en avais certainement aucune idée (…) ».

À bon entendeur !