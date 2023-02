Ces images d'un phénomène rare immortalisé par un photographe émerveillent les internautes

En Dordogne, un photographe passionné d’astronomie a pu admirer un « airglow » : un spectacle haut en couleur semblable à une aurore boréale, qui a illuminé le ciel. Les photos ont fait le tour du monde.

Dans la soirée du 21 janvier dernier, Julien Looten s’est rendu en Dordogne. Ce photographe passionné d’astronomie avait repéré un endroit près du château de Losse, dans le Périgord, loin de toute pollution lumineuse. Un spot idéal pour pouvoir admirer le ciel et la Voie Lactée.

Cependant, le photographe ne s’attendait pas à voir un tel spectacle. En remarquant que le ciel se voilait peu à peu, Julien Looten a compris qu’un « airglow » se formait juste sous ses yeux. Le ciel s’est alors paré de couleurs incroyables : du bleu, du vert, du rose, du jaune, du turquoise, du violet…

Semblable à une aurore boréale et un feu d’artifice, ce spectacle multicolore a émerveillé l’artiste, qui a immédiatement sorti son appareil photo.

Il photographie un ciel multicolore

Julien Looten a eu la chance d’observer un airglow, un phénomène spatial rare qui peut être admiré à l'œil nu.

« Il s’agit d’un phénomène naturel rare causé par une réaction chimique dans la haute atmosphère, où les rayons du soleil excitent des molécules qui émettent alors une très faible lumière. La couleur du phénomène change en fonction de l’altitude où se produit la réaction chimique. L’airglow peut prendre des formes étranges, comme ici sous forme de vagues. Ces ondulations sont dues aux différentes couches de pression atmosphérique qui varient en fonction de l’altitude, l’air se raréfiant », a expliqué le photographe.

Crédit photo : Julien Looten Photographie

Pour prendre ses clichés, Julien Looten est resté une heure sur place et a réalisé une quarantaine de photographies, avec un temps de pose de plus d’une minute par image. Les sublimes photos de l’artiste ont fait le tour du monde et ont même été reprises par la Nasa.

« Il faut un ciel de très bonne qualité pour avoir la chance de l’observer. Quand j’ai compris que c’était un airglow, j’ai eu une montée d’adrénaline. Je me suis dit que je n’avais pas le droit à l’erreur, qu’il ne fallait pas le louper », a confié Julien Looten.

Bien qu’il soit passionné d’astronomie, le photographe ne s’attendait pas à voir un tel spectacle ce soir-là. Une belle surprise qui lui a mis des étoiles plein les yeux.