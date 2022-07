Les Pokémon transformés en humains par un artiste talentueux et on est fans du résultat

Avis aux fans de Pokémon, cet illustrateur a transformé l’apparence des Pokémon, grâce à l'anthropomorphisme, en humain. Le résultat est bluffant.

Qui n’a jamais rêvé de voir à quoi pourrait ressembler son Pokémon préféré s’il était humain ? Endifi, un artiste, a créé des dessins ultra réalistes représentant des Pokémon en version gijinkas. Cette technique, appelée aussi anthropomorphisme, est une manière d'humaniser, par l’art, le dessin, des accessoires ou des objets, des personnages connus.

Crédit : ladyendifi

Des dessins de Pokémon réalistes

Ainsi, cet artiste a partagé sur le média Bored Panda, ses créations. Il a donc donné vie à plusieurs Pokémon, tels que Lechonk (Gourmelet), Smoliv (Olivini), Pawmi (Pohm), Quaxly (Coiffeton), Fuecoco (Chochodile) ou encore Sprigatito (Poussacha). “Mon objectif pour chaque humanisation est de les rendre tous uniques les uns et les autres, de leur donner une personnalité, de s'amuser et d'être polyvalents (...) chacun d'entre eux a sa propre histoire personnelle et je fais de mon mieux pour capturer ce qu'ils peuvent être, juste en les regardant”, a expliqué l’artiste au site Bored Panda.

Crédit : ladyendifi

Ce n’est pas la première fois qu’il partage ses créations. Il n’hésite pas à dévoiler ses talents “d’humanisation” et de transformation de Pokémon iconiques sur ses réseaux sociaux. Il est présent sur Tik Tok et Instagram. Il faut avouer que le résultat est assez stupéfiant. Entre Sprigatito et Fuecoco, notre coeur balance, et vous ?