Il photographie un hôtel abandonné en Irlande et les images sont fascinantes

Le photographe urbain Romain Veillon a mis à l’honneur un hôtel abandonné en Irlande. Et le rendu est incroyable.

Certains voyages peuvent prendre une tournure totalement différente de ce qui avait été prévu. Alors que Romain Veillon était en vacances en Irlande, il a été surpris par un article d’un journal local qui évoquait un ancien hôtel aujourd’hui abandonné.

Curieux, le photographe urbain et rédacteur pour Bored Panda a décidé d’y faire un tour. Et sa surprise fût à la hauteur de ses attentes.

La nature reprend ses droits

Situé sur la côte, l'hôtel a été détruit par la mer, les tempêtes. La végétation a repris le dessus et a envahi du sol au plafond les pièces de l’établissement. Certains objets de l'hôtel et mobiliers sont d'ailleurs restés intacts. De quoi donner une impression de film apocalyptique à l'image de la Planète des singes.

Le photographe a expliqué dans Bored Panda : “Quand on a la chance d'explorer un endroit aussi incroyable, on se croirait dans un de ces spectacles post-apocalyptiques où l'humanité a disparu de la surface de la terre et où l'on déambule dans un monde vide. C'est un sentiment étrange, l'atmosphère créée est incroyable et j'espère avoir pu en rendre compte fidèlement dans mes photographies.” On vous laisse découvrir en images ce lieu abandonné incroyable.



Crédit : Romain Veillon

Crédit : RomainVeillon

Crédit : RomainVeillon