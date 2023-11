Les 13 plus belles photos de nature de l'année dévoilées et elles sont sublimes

Comme chaque année, le concours “Nature Photographer of the Year” récompense les plus belles photos de la nature. Et les heureux gagnantes de cette année viennent d'être révélés !

De plus en plus référencé comme une institution, le concours “Nature Photographer of the Year” a été créé par la fondation néerlandaise “Nature Talk”. Chaque année, le concours s’évertue à récompenser les plus belles photos de la nature, à travers plusieurs catégories.

Cette année, la compétition a, une nouvelle fois, été rude avec précisément 21 474 photos, en provenance de 96 pays, soumises à la délibération du jury. Le 11 novembre dernier, le jury a annoncé les photos lauréates et l’heureuse élue est Jacquie Matechuk, une photographe canadienne.

Crédit photo : Jacquie Machetuk

Elle a été récompensée grâce à son cliché fascinant d’un ours à lunettes perché dans un arbre recouvert de mousse, dans une forêt d’Equateur : “La mousse espagnole accrochée à ce figuier centenaire donne une incroyable impression de tridimensionnalité, tandis que la douce lumière filtrant à travers les couleurs met en évidence le lien profond entre les espèces animales et leur habitat dans cette image”, a expliqué Marco Gaiotti, président du jury.

13 gagnants pour 13 catégories

En parallèle, le jury a désigné le gagnant de chacune des 13 catégories, en sachant que la photographie lauréate de Jacquie Machetuk a aussi remporté la catégorie “Mammifères”. Découvrez les 12 autres grands gagnants du concours ci-dessous !

Premier Prix catégorie "Humains et Nature"

Crédit photo : XJ Toh

Premier prix catégorie "Portraits d'animaux"

Crédit photo : Jonathan Lhoir

Premier prix catégorie "Jeune photographe (10-17 ans)"

Crédit photo : Orsi Akos

Premier prix Catégorie "Plantes et champignons"

Crédit photo : David Maitland

Premier prix catégorie "Art de la nature"

Premier prix catégorie "Oiseaux"

Crédit photo : Hermis Valiyandiyil

Premier prix catégorie "Nature de Lage Landen"

Crédit photo : Alex Pansier

Premier prix catégorie "Paysages"

Crédit photo : Thomas Vijayan

Premier prix "Autres animaux"

Crédit photo : Imre Potyo

Premier prix catégorie "Monde sous-marin"

Crédit photo : Renee Capozzola

Premier prix catégorie "Noir et Blanc"

Crédit photo : Jodi Frediani

Premier prix catégorie "Portfolio"

Crédit photo : Fernando Constantino Martinez Belmar

Crédit photo : Fernando Constantino Martinez Belmar