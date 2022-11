Ce passionné a construit un décor de Super Mario Bros avec 12 000 LEGO et 14 moteurs

Le constructeur de LEGO Brandon Jones a bâti un véritable décor grandeur nature inspiré d’un niveau de jeu de Mario Bros. Le résultat est impressionnant.

Capture d'écran. Crédit : Beyond the Brick/ Youtube

Pour les passionnés de comics, il existe la célèbre Comic Con de San Diego. Pour les passionnés de LEGO, il existe la BrickCon. Cette année encore, l’événement incontournable du LEGO a eu lieu à Seattle.

L’antre des petites briques multicolores est l’endroit où les passionnés se réunissent pour partager leur passion commune pour les LEGO. Lors de la BrickCon 2022, des séminaires ont été proposés aux visiteurs tout comme des ateliers ou encore une exposition gigantesque.

Le Royaume Champignon de Mario Bros reproduit grandeur nature

Capture d'écran. Crédit : Beyond the Brick/ Youtube

Lors de cette exposition, le constructeur Brandon Jones a dévoilé un grand décor composé de 12 000 briques de LEGO et de 14 moteurs. Le passionné est parvenu à mettre au point un décor représentant le Royaume Champignon de l’univers Super Mario Bros.

Et rien n’a été laissé au hasard. Tout comme le jeu vidéo, le décor de Brandon Jones présente les tuyaux de déplacement du jeu, les briques sur lesquelles Mario peut sauter, les fleurs de feu, les fameux goombas, ces champignons que Mario doit éviter, ou encore les plantes piranha, les koopas troopa sans oublier Mario.

Dans une vidéo intéressante réalisée par la chaîne Youtube Beyond the Brick, Brandon Jones explique la confection de ce décor haut en couleur débutée au mois de septembre. Avec rigueur et précision, le passionné a bâti un niveau grandeur nature du célèbre jeu Super Mario Bros qui lui a demandé près de 12 000 briques et 14 moteurs pour actionner les différentes figurines en mouvement.