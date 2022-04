Cet énorme dragon crache du feu dans les rues de Toulouse, et c'est grandiose

Le groupe de théâtre de rue connu sous le nom de La Machine a fait revivre l'une de ses bêtes légendaires le temps d’un spectacle organisé à Toulouse.

Crédit : Halle de la Machine

« Long Ma », un énorme hybride dragon-cheval pesant 45 tonnes et mesurant 11 mètres, initialement présenté à Pékin en 2014, a rejoint désormais un minotaure et une araignée gigantesque pour une exposition permanente à voir à la Halle de la Machine, dans la célèbre ville rose. Chaque jour jusqu'au 8 mai, une équipe d'artistes anime la créature mécanique, que l'on peut voir se déplacer et cabrer dans les rues tandis qu'elle salue ses compagnons tout aussi massifs.

Une exposition visuellement impressionnante

Capable de cracher du feu, l’impressionnant dragon nommé Long Ma est fait d'une combinaison d'acier, de bois, de cuir, de verre soufflé, de feuilles d'or et de textiles. Cette créature de grande envergure porte également sur son dos un temple chinois inspiré de la Cité interdite, et ce dernier est suffisamment vaste pour accueillir jusqu’à 35 personnes. C’est l’occasion de vivre une expérience absolument unique.

Vous souhaitez participer à l’événement ? Les billets pour rencontrer le personnage explosif sont disponibles sur le site de l'exposition. Vous trouverez ci-dessous quelques images qui devraient finir de vous convaincre de vous rendre sur place si ce n’est pas déjà le cas.

