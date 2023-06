Cette retraitée a acheté 300 poupées pour organiser une exposition géante dans son village

Evelyne Chauvelon, retraitée, entrepose 300 poupées chez elle. Son objectif : organiser une grande exposition avec des centaines de modèles, pour faire rêver petits et grands.

Comment s’occuper quand on est à la retraite ? Voilà une question que de nombreux soixantenaires se posent. Si certains se lancent dans le jardinage ou le bricolage et que d’autres en profitent pour voyager, certaines personnes cherchent des idées pour faire rêver les autres.

C’est le cas d’Evelyne Chauvelon, une professeure d’allemand à la retraite âgée de 76 ans. Il y a un an et demi, la retraitée a eu une idée en voyant plusieurs poupées dans son grenier. Elle a décidé d’acheter des centaines de poupées, sur internet ou dans des brocantes, pour monter une grande exposition dans son village.

Crédit photo : Evelyne Chauvelon

“Je suis une vraie chineuse alors j’en ai acheté dans les vide-greniers, sur Ebay ou Leboncoin. Certaines ne valaient presque rien et d’autres étaient à réparer. Je cherchais surtout des poupées qui avaient du vécu”, a-t-elle expliqué.

Elle achète 300 poupées

Evelyne Chauvelon n’est ni collectionneuse, ni passionnée par les poupées. Si elle en a acheté autant, c’est pour parfaire son exposition intitulée “Que d’histoires à raconter”. Actuellement, elle possède 300 poupées.

“Je voulais faire quelque chose qui parle à toutes les générations, que cela procure des émotions et fasse remonter des souvenirs, a-t-elle confié. Il y a tellement de choses à voir qu’il faut même prévoir de venir plusieurs fois.”

Crédit photo : iStock

Lors de cette exposition grandeur nature, les visiteurs pourront découvrir des poupées du début du 20ème siècle mais aussi des plus récentes, comme Barbie et Ken. Evelyne exposera également des poupées en porcelaine, des poupées de luxe comme des plus bas de gamme. Il y en aura pour tous les goûts !

Une exposition géante de poupées

Toutes les poupées ont été réparées et habillées pour l’occasion. Une véritable scénographie a été imaginée par Evelyne. L’exposition se tiendra tout l’été dans l’ancienne école du village de Pisy, dans l’Yonne. Les visiteurs pourront s’y rendre du samedi 1er juillet au jeudi 31 août. Pour cet événement, Evelyne espère voir toutes les générations, comme des grands-parents accompagnés de leurs petits-enfants.

Par la suite, la retraitée souhaite vendre toutes les poupées qu’elle a achetées.

“Je vais les vendre. Il sera possible de les réserver durant l’exposition et de les récupérer après. Autant de poupées, cela prend de la place chez moi ! Depuis qu’elles sont exposeés ici, j’ai l’impression que ma maison est vide”, a-t-elle déclaré.

Pendant l'exposition, Evelyne envisage également d’offrir certaines poupées à des visiteurs passionnés qui auront fait du chemin pour voir tous ses modèles.