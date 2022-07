Une artiste française crée des illustrations qui défient les normes de la société pour les femmes

Cette artiste française a décidé de détruire les injonctions de la société autour des femmes à travers des illustrations inédites.

Et si on brisait les tabous sur les femmes ? C’est ce qu’a choisi de faire Cécile Dormeau, un artiste française. Body positivisme, idées reçues, injonctions, acceptation de soi… Autant de sujets que l’artiste a choisi de valoriser dans des illustrations uniques. Son but ? Détruire les injonctions autour des femmes dans la société actuelle. Par exemple, elle évoque les femmes et les poils, les femmes et les règles, les femmes et la charge mentale ou encore le droit de posséder son corps.

Une artiste qui brise les stéréotypes

Avec ses illustrations colorées, elle déconstruit les stéréotypes et inspire de nombreuses femmes à travers le monde à s'aimer telles qu'elles sont. Interrogée par Bored Panda, Cécile Dormeau s’est confiée sur son engagement auprès des femmes : "Nous sommes tous confrontés à des problèmes, et parfois nos vies ne correspondent pas à ce que la société attend de nous. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être ou de vivre sa vie. J'aime célébrer l'imperfection et essayer d'être aussi authentique que possible."

L’artiste a également donné son point de vue concernant les réseaux sociaux et les avancées féministes dans la société : "On avance (...) Bien sûr, tout n'est pas parfait car ces sujets sont devenus des outils de marketing, et peuvent parfois sembler un peu vides ou hypocrites”, a-t-elle confié. Elle a ajouté : "On ressent tous la pression d’être ‘parfaite’. Si je commence à me sentir mal parce que mon épilation à la cire n'est pas parfaite pour aller à la plage, je me rends compte que prendre plaisir à se baigner compte beaucoup plus pour moi que de m'en soucier. (...) Les gens parfaits sont ennuyeux”.

Vous l'aurez compris, la mission principale de Cécile est de faire sourire les gens et surtout de briser les clichés autour de la femme parfaite : "Le message principal que je souhaite faire passer est ‘vous n'êtes pas seul.e.s’", a-t-elle conclu. Bien entendu, l’artiste française partage ses illustrations sur son compte Instagram. Et croyez-nous, ça vaut le détour !

#1 Pas toujours facile de s'aimer

"On éjecte le négatif sur son corps et on apprend à s'aimer"

Crédit : Cécile Dormeau

#2 Même en vacances, nos règles sont là

Crédit : Cécile Dormeau

#3 Nos poils sont beaux, assumons-les !

Crédit : Cécile Dormeau

#4 "Une femme ne sait pas bricoler" : c'est faux !

Crédit : Cécile Dormeau

#5 Aimons nos poils aux jambes !

Crédit : Cécile Dormeau

#6 Toujours jugées, avec des rides ou botoxée

"Oh des rides, tu es vieille"

"Oh du botox, tu es vieille"

"Toujours critiquées, c'est si bien d'être une femme"

Crédit : Cécile Dormeau

#7 Ne t'excuse pas d'exister !

Crédit : Cécile Dormeau

Crédit : Cécile Dormeau

#9 "Oups" une fuite !

Crédit : Cécile Dormeau

#10 Et si on customisait nos poils ?

Crédit : Cécile Dormeau

#11 Mon corps, mon choix !

Crédit : Cécile Dormeau