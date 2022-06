Une photographe engage un acteur pour incarner son ex-petit ami infidèle, des photos émouvantes

À travers son appareil photo Karla Hiraldo Voleau publie une série de photos émouvantes qui mêlent chagrin, amour, tromperies et vulnérabilité.

C'est sur un article publié sur Vice que l'on découvre la nouvelle série de photos de Karla Hiraldo Voleau, une œuvre brute et radicale : «Another Love Story». Actuellement exposée au Studio de la MEP à Paris, on découvre pendant toute la série cette histoire émouvante d'une tromperie avec une autre femme. Cette histoire commence par la fin, un coup de téléphone d'une femme qu'elle ne connaissait pas.

ANOTHER LOVE STORY, 2021 © KARLA HIRALDO VOLEAU

KARLA : Je ne veux pas m'immiscer dans ta vie [...] mais, la semaine dernière, j'ai découvert que X et toi étiez toujours en contact. Il a dit que tu avais besoin d'aide et de soutien à cause de ta fragilité, et il a reconnu m'avoir menti à ce sujet. Je viens de découvrir tous les différents événements que vous avez vécus tous les deux, et cela dure depuis six mois. Vous pouvez imaginer ma réaction, et nous sommes au bord de la rupture. Il était incapable pendant notre dispute, ou après, de m'apporter les réponses dont j'avais besoin. C'est pourquoi je veux connaître votre rôle dans cette situation, et peut-être clarifier certaines choses. [...] Je... Évidemment, ma première question est - pour que tout soit clair - êtes-vous en couple avec lui ?

ELLE : Oui.

[pause]

Qu'est-ce qu'il t'a dit ?

KARLA : Qu'il ne l'est pas.

ANOTHER LOVE STORY, 2021 © KARLA HIRALDO VOLEAU

Une histoire de mensonges et de tromperies

Une installation de 13 panneaux, un pour chaque mois de l'année. Relatant ainsi, la dernière année qu'elle a passée avec son ex-petit copain. Dans cette mise en scène, l'artiste capture la vérité d'une relation amoureuse avec un homme avant la découverte de la double vie de celui-ci. À l'identique, les scènes sont reproduites dans ses clichés. Un cadre intime qu'elle partage avec un modèle, sosie de son ex-compagnon.

ANOTHER LOVE STORY, 2021 © KARLA HIRALDO VOLEAU

Vous l’aurez compris, la série de photo commence par la fin, par cet appel téléphonique qui n’a duré que quelque temps mais qui a remis en question tous ces moments passés avec lui. Un coup de fil intense pendant lequel l’artiste et cette femme ont découvert qu’elles sortaient avec la même personne. En effet, il vivait une double vie, un appartement qu’ils partageaient, un animal de compagnie, un projet de vie de famille.

ANOTHER LOVE STORY, 2021 © KARLA HIRALDO VOLEAU

Si vous voulez découvrir cette série de photos, elle est disponible à la Maison Européenne de la Photographie

5/7 Rue de Fourcy, 75004 Paris