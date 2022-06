Après 3 ans de relation, son petit ami quitte l'appartement à cause d'une dispute... et ne revient jamais

Dans un témoignage touchant, une jeune américaine raconte comment elle a surmonté sa rupture traumatisante. Une lettre ouverte qui redonne de l’espoir à celles et ceux qui traversent une période difficile.

Lisa Pertoso est une écrivaine humoristique basée à New York et dans la vallée de l’Hudson. Mardi 7 juin, la jeune femme a expliqué comment elle avait surmonté sa rupture amoureuse dans les colonnes du magazine Insider.

Lisa Pertoso. Crédit Photo : Ruben Hernandez

Un témoignage criant de vérité

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière a traversé une période difficile. Son compagnon de l’époque l’a quittée après une banale dispute au bout de trois ans de relation.

Durant cette période, le couple était sur le point d’emménager ensemble dans la Grosse pomme : «J’avais hâte de mélanger notre linge sale, de nous chamailler pour savoir à qui revenait le tour de ramasser les cheveux dans le siphon de la baignoire, et de ronfler l’un à côté de l’autre», confie Lisa dans son témoignage.

Crédit Photo : Istock

Les deux tourtereaux avaient également prévu de se marier et d’acheter une maison en dehors de la ville : «J’ai dit à mes amis et à ma famille que nous étions fiancés, une étiquette que j’utilisais pour signifier que notre avenir commun était sur le point de commencer». Mais ses rêves ne se sont jamais réalisés.

Un samedi matin, un mois avant le jour de l’emménagement, son copain a décidé de faire une croix sur leur histoire de manière brutale. Au cours de cette matinée fatidique, ce dernier a fait part de sa peur de ne pas trouver de travail à New York.

De son côté, Lisa a fait tout son possible pour le rassurer, en vain : «Il voulait analyser et suranalyser pour atténuer tous les risques. Je voulais qu'il me fasse confiance, qu'il ait confiance en nous et en cette nouvelle étape, car l'amour n'est-il pas un risque à prendre ?».

Une rupture difficile mais salvatrice

Quelques heures après la dispute, il a jeté son sac à dos sur l’épaule et a quitté les lieux sans se retourner. Il n’est jamais revenu. Sans surprise, cette rupture soudaine a été un véritable choc pour Lisa : «Dans les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai cherché à donner un sens à ma douleur. J’ai hurlé sur le canapé de mon thérapeute (…)».

Crédit Photo : Istock

Sans surprise, la jeune femme était persuadée de ne jamais se relever, mais cette dernière avait tout simplement oublié que le temps guérit les douleurs et apaise les cœurs. L’écrivaine a réussi à se reconstruire après avoir balayé ses doutes et autres incertitudes.

Elle a également compris que son ex ne l’aimait pas : «Je remercie mon ex de m’avoir appris la vérité sur l’amour. S’il est réel, même quand les choses deviennent difficiles, on ne s’enfuit pas, on reste».