Voici la plus belle photo sous-marine de 2025 et elle va vous époustoufler

L’Ocean Photographer of the Year, un célèbre concours de photographie qui récompense les plus belles images sous-marines, a dévoilé ses gagnants pour l’édition 2025. Découvrez les sublimes images qui ont conquis le jury.

Il existe de multiples concours de photographie, tous plus prestigieux les uns que les autres. Ces concours mettent à l’honneur des photographes du monde entier qui délivrent leurs plus belles images de la nature et des animaux. Récemment, on voit dévoilait les 15 plus beaux clichés du prestigieux concours de photos animalières de 2025.

Un autre concours a dévoilé ses grands gagnants. Il s’agit de l’Ocean Photographer of the Year 2025, qui récompense les plus belles photos sous-marines de l’année. Pour cette sixième édition, le jury composé de photographes, de conservateurs de musées ou de galeries et d’éditeurs, a reçu plus de 15 000 photographies du monde entier.

Cette année, le grand gagnant du concours est le Russe Yuri Ivanov, qui a reçu le titre de “photographe de l’année” pour sa photo où l’on peut voir deux minuscules crustacés perchés sur un polype corallien à Bali, en Indonésie. Ces petits crustacés mesurent environ 3 millimètres de long et sont très difficiles à photographier en raison de leur petite taille.

Crédit photo : Yuri Ivanov / Ocean Photographer of the Year

En plus de mettre à l’honneur la beauté de la nature, ce concours sensibilise également sur les dangers qui pèsent sur les océans.

“Alors que notre planète est confrontée à une crise climatique et à une crise de la biodiversité qui ne cessent de s'aggraver, la photographie sous-marine n'a jamais été aussi importante. Ces images sont bien plus que de simples et belles photos : elles sont avant tout des témoignages visuels puissants de ce que nous risquons de perdre et nous rappellent l'urgence de protéger notre environnement. Le concours reste une plate-forme essentielle pour partager des récits cruciaux sur ce qui se passe au-dessus et au-dessous de la surface de l'eau”, a déclaré Will Harrison, directeur du concours, selon des propos rapportés par CNEWS.

Sans plus attendre, voici tous les autres gagnants qui ont réalisé les plus belles photos sous-marines de l’année.

Catégorie "espoir"

Crédit photo : Sirachai Arunrugstichai / Ocean Photographer of the Year

Sur cette image, on peut voir un embryon à stade précoce d'un requin-zèbre. Il est utilisé par des scientifiques dans un programme d'élevage pour tenter de préserver cette espèce marine menacée.

Catégorie "impact"

Crédit photo : Hugo Bret / Ocean Photographer of the Year

Cette photographie représente un foetus de dauphin pilote, mort sous le cadavre de sa mère aux îles Féroé. Cette image forte dénonce le massacre des dauphins sur cette île qui a lieu chaque année, pour respecter "une tradition" ancrée dans la culture des habitants.

Catégorie "aventure"

Crédit photo : Ben Thouard / Ocean Photographer of the Year

Cette photo a été prise à Nazaré, un sport de surf mythique au Portugal. Malgré les conditions météorologiques défavorables, des surfeurs passionnés se sont aventurés dans les vagues. Une occasion que le photographe n'a pas manquée.

Catégorie "nature"

Crédit photo : Takumi Oyama / Ocean Photographer of the Year

Cette photographie représente l'éclosion d'un gobie corail jaune. La femelle libère des larves dans l'eau, à partir de sa bouche, pour faire naître ses petits.

Catégorie "beaux-arts"

Crédit photo : Marcia Riederer / Ocean Photographer of the Year

La photographe Maria Riederer a réussi à immortaliser une baleine de Minke, qui s'approchait doucement d'elle en Australie, près de la Grande Barrière de Corail.

Catégorie "connexion humaine"

Crédit photo : Craig Parry / Ocean Photographer of the Year

En Australie, une équipe de sauvetage et des bénévoles ont travaillé pendant 15 heures pour tenter de sauver une baleine à bosse échouée sur le rivage. Si l'animal n'a pas survécu, la cohésion entre les organismes et bénévoles a été très émouvante.

Catégorie "portfolio"

Crédit photo : Matthew Sullivan / Ocean Photographer of the Year

Le photographe Matthew Sullivan a été récompensé pour avoir pris dix clichés d'espèces sous-marines difficiles à photographier, dont ce lépisosté. Comme cet animal est très craintif, il a fallu plus d'une heure au photographe pour l'approcher.

Catégorie "jeune photographe"

Crédit photo : Aaron Sanders / Ocean Photographer of the Year

Cette photographie prise la nuit dévoile deux calmas à queues courtes en train de s'accoupler dans les fonds marins. Cette catégorie du concours est ouverte aux photographes de moins de 25 ans.

Catégorie "féminine"

Crédit photo : Jialing Cai / Ocean Photographer of the Year

Cette photographie représente un zooplancton capturé à Anilao, aux Philippines. Ce prix est décerné dans le concours pour encourager les femmes photographes à partager leur vision du monde sous-marin.

Ces photographies, toutes plus belles les unes que les autres, dévoilent ce que l'on ne voit pas dans les fonds marins. En plus de nous exposer la beauté de la nature, elles montrent les menaces qui pèsent sur cet écosystème fragile et menacé par les activités humaines et le changement climatique.