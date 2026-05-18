Ils récupèrent leur fillette de 21 mois... « ivre morte » à la sortie de la crèche

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Façade de la microcrèche des « Petits Gaulois » à Plailly (Oise)

Après une journée en crèche, un bébé de 21 mois a été récupéré en... état d'ébriété par ses parents. 

Mais que s'est-il passé en mars dernier dans les murs de la microcrèche des « Petits Gaulois », à Plailly (Oise) ?

Ce jour-là, une fillette d'un an et demi a été récupérée à la sortie par ses parents avec un... taux d'alcoolémie aussi élevé que délirant. Alors qu'une enquête a été ouverte, l'établissement, qui avait fait l’objet d’une « fermeture administrative temporaire », va finalement rouvrir ses portes dans quelques semaines.

Un garçonnet jouant dans une crècheCrédit photo : iStock

Une fillette de 21 mois récupérée « ivre morte » par ses parents, à la crèche

Selon nos confrères du Parisien, les parents avaient déposé leur enfant, âgée de 21 mois, à la crèche dans la matinée du 17 mars, avant de le retrouver en état d'ébriété l'après-midi. Quelques heures plus tôt, ils avaient été prévenus par l'établissement que la fillette « n’arrêtait pas de tomber » et qu'il fallait venir la chercher.

Inquiets, les parents avaient, dans le foulée, emmené leur bébé à l'hôpital, où les médecins avaient détecté chez elle un incroyable taux d'alcoolémie de 2,14 g dans le sang. Interloqué, le personnel soignant avait alors indiqué aux parents médusés que leur fillette était bel et bien « ivre morte ».

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Panneau de gendarmerie Crédit photo : iStock

Sous le coup d’une « fermeture administrative temporaire » depuis le 20 mars, la microcrèche des « Petits Gaulois » devrait finalement rouvrir « courant juin 2026 ».

Dans la tourmente après cet incident, le groupe People & Baby, auquel appartient l'établissement, a tenu à rappeler qu'il s'agissait « d’un incident isolé » et qu'aucun autre enfant n'était concerné.

Les investigations « engagées par les autorités compétentes, en lien avec les services de protection maternelle et infantile (PMI) et le gestionnaire de l’établissement » ainsi que des « expertises réalisées ces dernières semaines (...) n'ont pas permis d’identifier, à ce jour, d’élément de malveillance ou de maltraitance de la part des professionnels de la structure », a par ailleurs précisé le groupe, qui avait déjà fait l'objet de vives critiques en 2022, lorsqu'une fillette de 11 mois était décédée dans un autre établissement lui appartenant.

Deux mois après les faits et alors que « l’enfant concerné se porte bien aujourd’hui », l'enquête confiée à la brigade de gendarmerie d’Orry-la-Ville se poursuit afin de faire toute la lumière sur cet incident rarissime.

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Mathieu D'Hondt

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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