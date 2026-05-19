Un rubis géant de 11 000 carats découvert par des mineurs, sa valeur pourrait atteindre des records

En Birmanie, des mineurs ont extrait du sol un gigantesque rubis de 11 000 carats. Sa valeur pourrait atteindre plusieurs millions d’euros.

Les amateurs de pierres précieuses le savent : la région de Mogok, dans le nord-est de la Birmanie, est célèbre pour ses rubis exceptionnels.

En avril dernier, une gemme rougeâtre hors du commun a été découverte par des mineurs. Aujourd’hui, ce joyau rare pourrait valoir plusieurs millions d’euros, rapporte le magazine People.

Crédit Photo : Handout / Myanmar Radio and Television / AFP/Getty

Un rubis géant d’une qualité exceptionnelle

Considérée comme « rare et difficile à trouver », cette pierre précieuse est estimée à 11 000 carats et pèse environ 2,2 kilos. Elle est désormais le deuxième plus gros rubis jamais découvert dans le pays.

Après cette trouvaille exceptionnelle, le gigantesque rubis a été photographié dans le bureau du président Min Aung Hlaing à Naypyidaw, selon le New York Post.

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Bien que cette gemme soit moins imposante que le rubis de 21 450 carats découvert en 1996, ce joyau est considéré comme plus précieux grâce à une « couleur, une pureté et une qualité globale supérieures », ont indiqué les autorités birmanes.

« Le rubis présente une couleur rouge violacé avec des nuances jaunâtres et est considéré comme ayant une teinte de très haute qualité », ont ajouté les forces de l’ordre.

Pour l’instant, le prix exact de ce trésor demeure inconnu. À noter que les rubis extraits dans la vallée de Mogok atteignent généralement des valeurs de plusieurs millions de dollars.

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Le royaume des rubis

La Birmanie produit environ 90% des rubis mondiaux, la plupart provenant des régions de Mogok ou de Mong Hsu. Mais cette activité met en lumière la guerre civile qui ravage le pays.

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Selon le média américain SFGate, plusieurs organisations de défense des droits humains ont appelé à cesser l’achat de pierres précieuses provenant de ces zones. Les militants estiment que ces ventes financeraient le gouvernement militaire.

Récemment, le plus grand saphir étoilé violet a été mis au jour au Sri Lanka. Pesant 3 563 carats, ce joyau naturel a été estimé à 300 millions de dollars (environ 275 millions d’euros).

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