Six ans après sa disparition, une fille de 11 ans retrouvée sous un faux nom à plus de 4000 km de chez elle

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Karen Rojas

Une jeune fille californienne, enlevée en 2020 alors qu’elle n’était âgée que de 5 ans, a été retrouvée saine et sauve, sous un faux nom, à plus de 4 300 km de son lieu de naissance, en Caroline du Nord.

La jeune fille, identifiée comme Karen Rojas par l’organisation Missing People in America, était portée disparue à Duarte, en Californie, depuis le 1er juillet 2020 après avoir été enlevée le 2 juin 2020, probablement par sa mère.

« D’après les autorités, la mère de l’enfant, qui en avait la garde, a cessé de communiquer avec le personnel du DCFS (Département des services à l’Enfance et à la Famille) et aurait emmené l’enfant »

Les enquêteurs ont reçu des informations le vendredi 8 mars selon lesquelles l’enfant pourrait se trouver dans le comté de Washington, en Caroline du Nord, à 4 345 km du sud de la Californie. Quelques mois avant sa découverte, l’organisation avait publié une photographie « vieillie » grâce à un logiciel informatique de la disparue afin de relancer les recherches et d’actualiser l’apparence possible de l’enfant depuis sa disparition.

Karen RojasCrédit photo : National Center for Missing & Exploited Children

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Aujourd’hui âgée de 11 ans, Karen Rojas était inscrite dans une école de Caroline du Nord « sous un faux nom », a précisé le bureau du shérif du comté de Washington sur Facebook.

La jeune fille placée sous protection, sa mère reste libre

Selon les informations d’ABC News, la mère était avec elle en Caroline du Nord et les deux femmes y vivaient depuis plusieurs années, mais elle n’a pas été arrêtée.

« Il est très rare d’obtenir un résultat aussi positif dans une affaire aussi ancienne, mais cela nous rappelle qu’avec du travail acharné, du dévouement et de la coopération, des histoires comme celles-ci peuvent se terminer favorablement »

Karen RojasCrédit photo :National Center for Missing & Exploited Children

La jeune fille, saine et sauve, est désormais placée sous protection. Pour l’heure, aucune arrestation n’a été annoncée dans cette affaire. Une enquête est en cours et le département du shérif du comté de Los Angeles indique qu’il continue de collaborer avec le DCFS et les autorités de Caroline du Nord.

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Au sujet de l'auteur :

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