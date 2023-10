4 mois après l'implosion du sous-marin Titan, les gardes-côtes font une terrifiante découverte

En juin dernier, le sous-marin Titan, de l’entreprise Ocean Gate avait implosé en pleine mer, emportant avec lui les cinq passagers à son bord. Ce 10 octobre, une triste découverte a été faite.

Souvenez-vous, il y a quelques mois, le sous-marin Titan de l’entreprise Ocean Gate, qui avait pour but de se rendre à plus de 4000 mètres de profondeur pour découvrir l’épave du Titanic avait implosé en pleine mer. Un drame horrifique qui avait tué cinq personnes, les passagers à bord du Titan.



Crédit photo : OceanGate

Une enquête toujours en cours

Quatre mois plus tard, ce 10 octobre 2023, des garde-côtes américains ont fait une horrible découverte. Comme le rapporte le Huffington Post, des débris du vaisseau auraient été découverts ainsi que des “restes probablement humains”. Ces débris et restes seraient remontés à la surface.

Pour rappel, début octobre, une opération de récupération de débris avait été lancée : “Les preuves retrouvées ont été transférées avec succès vers un port américain pour être cataloguées et analysées”, a précisé un communiqué officiel. On pouvait également lire : “des restes probablement humains ont été récupérés et transportés pour être analysés par des médecins américains”.

Cette histoire avait fait la Une de nombreux médias et avait envahi la Toile. Véritable scène d'horreur, entre la disparition du sous-marin, l'espoir de le retrouver puis la dramatique annonce de l'implosion, ce fait divers avait marqué les esprits. Pour rappel, parmi les passagers, se trouvaient le Français Paul-Henri Nargeolet, âgé de 77 ans, spécialiste de la plongée à grande profondeur et passionné, ainsi qu'un riche homme d'affaires pakistanais, Shahzada Dawood, accompagné par son fils, âgé de 19 ans, mais aussi Stockton Rush, le patron américain d'OceanGate ainsi que l'homme d'affaires britannique Hamish Harding.



À noter que l’enquête est toujours en cours afin de déterminer les causes de ce drame qui s’est déroulé en juin dernier. Toutefois, selon les gardes-côte, les causes de l’implosion peuvent être liées à une perte catastrophique de pression par l’appareil.