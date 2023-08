Le nouveau projet fou du cofondateur d'OceanGate, trois mois après le drame du sous-marin Titan

En juin 2023, le sous-marin Titan a implosé en mer, provoquant la mort de ses cinq passagers. Après ce drame, le cofondateur d’OceanGate a un nouveau projet fou en tête : envoyer 1 000 personnes vivre sur Vénus d’ici 2050.

Rappelez-vous : le sous-marin Titan, qui se dirigeait en direction de l’épave du Titanic, a implosé en juin 2023, causant la mort de ses cinq passagers à bord. Le sous-marin avait été créé par la société OceanGate, cofondée par l’homme d’affaires Guillermo Söhnlein.

Crédit photo : OceanGate

Après un pareil drame, nous aurions pu penser que le cofondateur aurait fait profil bas. Pourtant, celui-ci revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau projet.

“Oubliez OceanGate. Oubliez Titan. Oubliez Stockton. L’humanité pourrait être à la veille d’une grande avancée”, a-t-il annoncé.

Envoyer 1 000 personnes sur Vénus

Après un premier échec dans les fonds marins, Guillermo Söhnlein se tourne désormais vers l’espace. Son projet, intitulé “Human2Venus”, a pour but d’envoyer 1 000 êtres humains vivre et travailler sur Vénus d’ici 2050. Bien que ce projet semble fou et irréalisable, l’homme d’affaires semble sûr de lui.

“Je pense que c’est moins ambitieux que d’envoyer un million de personnes à la surface de Mars d’ici à 2050”, a-t-il affirmé.

Crédit photo : iStock

Des propos dont on peut se permettre de douter quand on sait que l’atmosphère de Vénus est particulièrement toxique puisqu’elle contient des composants nocifs et une pression atmosphérique écrasante. Entourée d’un épais nuage d’acide sulfurique, Vénus est la planète la plus chaude du système solaire avec des températures allant jusqu’à 475 degrés en surface. Des conditions loin d’être accueillantes pour l’humanité…