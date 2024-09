40 ans après, une BD va être publiée sur l'affaire du petit Grégory

Le 16 octobre 1984, le petit Grégory a été retrouvé mort, ligoté et noyé dans la Vologne. 40 ans après cette tragique découverte, une BD va sortir sur cette affaire toujours irrésolue.

C’est l’une des affaires criminelles les plus célèbres de France et qui n’a malheureusement jamais été résolue : celle du petit Grégory. Rappelez-vous : tout a commencé le 16 octobre 1984, date à laquelle le corps du petit Grégory Villemin, âgé de 4 ans, a été retrouvé dans la Vologne. L’enfant avait les pieds et les mains liés. Le lendemain, ses parents ont reçu une lettre revendiquant l’assassinat du petit garçon. La famille était harcelée par un corbeau depuis 1981, recevant de nombreux appels et lettres anonymes.

Crédit photo : SIPA

40 ans après le commencement de cette affaire, une bande dessinée intitulée sobrement “Grégory” va être publiée par Jean-Marie Villemin, le père du petit garçon, qui a tenu à revenir sur la mort de son fils après toutes ces années. La BD, qui sortira en octobre prochain, a été écrite par Pat Perna et dessinée par Christophe Gaultier.

Une bande dessinée sur le procès

En réalisant cette bande dessinée, Jean-Marie Villemin souhaite revenir sur son quotidien au tribunal, pendant le procès, mais aussi dans sa cellule de prison. Pour rappel, le père de Grégory a été incarcéré pendant 4 ans pour avoir tué son cousin, Bernard Laroche, à l’époque soupçonné du meurtre de l’enfant. Dans sa bande dessinée, Jean-Marie Villemin revient sur l’amour qu’il portait à ses enfants, le chagrin qu’il a éprouvé pendant cette période difficile et “la folie d’avoir tué un homme”, selon des propos rapportés par RTL.

Crédit photo : SIPA

Depuis toutes ces années, le mystère reste entier sur l’identité de l’assassin du petit Grégory. Le 20 mars 2024, les parents de l’enfant ont demandé à la justice d’effectuer de nouvelles comparaisons ADN entre les preuves retrouvées sur les cordelettes qui entouraient le corps de l’enfant, son anorak, son menton et les courriers du corbeau. Des analyses vocales des enregistrements audios du corbeau devraient également être effectuées à la demande des parents pour, peut-être, en savoir plus sur l’identité de l’assassin.