Un enfant de 8 ans saute d'un plongeoir et percute mortellement un sexagénaire

Par ·

Un enfant sautant d'un plongeoir

En Suisse, une piscine de La Chaux-de-Fond a été le théâtre d’un terrible accident.

Mardi 12 août, un enfant de 8 ans a tué un homme d’une soixantaine d’années en le percutant après avoir sauté d’un plongeoir.

Les faits se sont déroulés dans une piscine située à La Chaux-de-Fonds, une ville suisse du canton de Neuchâtel, aux alentours de 14 heures 30.

Piscine La Chaux-de-FondsCrédit Photo : La Chaux-de-Fonds

Que s’est-il passé ?

« Selon les premiers éléments recueillis, un jeune garçon, en sautant du plongeoir de 5 m, est tombé sur un autre baigneur », indiquent le Ministère public et la police neuchâteloise dans un communiqué publié sur Facebook.

Avant d’ajouter :

« Ce dernier, un homme de 67 ans domicilié dans la région, a été grièvement blessé. Pris en charge immédiatement par les secours, il est décédé sur place à la suite de ses blessures ».

« Un dramatique accident »

À la suite de cet accident, une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame.

Selon les premières investigations, la victime a subi le choc après avoir effectué un saut depuis ce même plongeoir, avant d’être frappé de plein fouet par le garçonnet.

« Grâce au signalement et aux témoignages recueillis, l'enquête a permis d'identifier l'enfant présumé impliqué dans ce dramatique accident. Les éléments rapportés lors des auditions confirment son implication ainsi que le caractère accidentel de l'évènement. Il s'agit d'un jeune garçon de nationalité suisse, âgé de 8 ans ». (Police neuchâteloise)

Gyrophares police Crédit Photo : iStock

À noter que le dossier va être transmis à la justice pénale des mineurs. De son côté, l’enfant impliqué dans la mort du baigneur ne peut ni être poursuivi ni être condamné en raison de son âge.

« Les questions qui se posent au sujet de l'enfant après ce tragique accident concernent surtout son accompagnement psychologique », a déclaré le procureur Nicolas Feuz dans Le Temps.

Source : Le Parisien
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Piscine Suisse

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Un robot nettoyeur de piscine iGarden Série K
Voici comment nettoyer sa piscine en profondeur, sans le moindre effort
Hôtel Ciel Tower
Découvrez l'intérieur du plus haut hôtel du monde, qui va ouvrir ses portes cette année
L'équipe suisse de football féminin
L'équipe suisse de foot féminin prend une raclée (7-1) face à des ados de -15 ans et la fédé fait tout pour cacher le résultat
Une retraitée au volant
À 65 ans, cette automobiliste irréprochable écope d'une amende de 2 600 € car elle... roule trop lentement
Le canard flashé
En Suisse, un canard a été flashé... pour excès de vitesse, et ce n'est pas une première