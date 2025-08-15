Un enfant de 8 ans saute d'un plongeoir et percute mortellement un sexagénaire

En Suisse, une piscine de La Chaux-de-Fond a été le théâtre d’un terrible accident.

Mardi 12 août, un enfant de 8 ans a tué un homme d’une soixantaine d’années en le percutant après avoir sauté d’un plongeoir.

Les faits se sont déroulés dans une piscine située à La Chaux-de-Fonds, une ville suisse du canton de Neuchâtel, aux alentours de 14 heures 30.

Crédit Photo : La Chaux-de-Fonds

Que s’est-il passé ?

« Selon les premiers éléments recueillis, un jeune garçon, en sautant du plongeoir de 5 m, est tombé sur un autre baigneur », indiquent le Ministère public et la police neuchâteloise dans un communiqué publié sur Facebook.

Avant d’ajouter :

« Ce dernier, un homme de 67 ans domicilié dans la région, a été grièvement blessé. Pris en charge immédiatement par les secours, il est décédé sur place à la suite de ses blessures ».

« Un dramatique accident »

À la suite de cet accident, une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame.

Selon les premières investigations, la victime a subi le choc après avoir effectué un saut depuis ce même plongeoir, avant d’être frappé de plein fouet par le garçonnet.

« Grâce au signalement et aux témoignages recueillis, l'enquête a permis d'identifier l'enfant présumé impliqué dans ce dramatique accident. Les éléments rapportés lors des auditions confirment son implication ainsi que le caractère accidentel de l'évènement. Il s'agit d'un jeune garçon de nationalité suisse, âgé de 8 ans ». (Police neuchâteloise)

Crédit Photo : iStock

À noter que le dossier va être transmis à la justice pénale des mineurs. De son côté, l’enfant impliqué dans la mort du baigneur ne peut ni être poursuivi ni être condamné en raison de son âge.